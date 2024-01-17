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吞VIP客戶3.5億存款 台新理專判11年半已押3年…高院裁繼續羈押

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台新銀行前理財專員周勵宏盜用6名VIP客戶3.5億元存款來彌補投資虧損，並住豪宅、開名車、到酒店尋歡，台灣高等法院更一審去年10月25日依銀行法背信罪判周11年6月徒刑，沒收未扣案的173萬美元、2億8020萬台幣。案件上訴最高法院，高院今代開羈押庭，周期盼能交保但希望落空，高院裁定羈押3月。

周勵宏2003年6月起在台新銀行中和分行任職，先後擔任分行業務、理財專員、營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務，長期為客戶提供投資理財諮詢、規劃，並受理客戶指示購買特定投資理財型商品或贖回。

周勵宏2008年至2020年長期藉推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。因銀行接獲客戶反映帳戶有約1千萬元不翼而飛，查出周負責的客戶資金都不是本人所提領，先發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢方調查，有6名客戶受害，指周勵宏沒悔意，也沒有設法賠償客戶和銀行的損失，又積極脫產，請求法院判他10年以上徒刑。一審依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他10年6月徒刑，犯罪所得發還被害人之後沒收。二審重判周，刑度從10年6月變12年4月徒刑，且沒收金額也增加，判決被撤銷發回更審。

更一審審理時，周勵宏改口承認本案的「客觀事實」，但不認為該適用銀行法特別背信罪。更一審審酌周身為銀行職員，為貪圖不法利益，未誠實履行職務，濫用客戶信賴誆騙款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，詐得高達2億9585萬餘元及美金173萬元，周在高院審理時終能坦承主要犯行，陸續向被害人支付利息、返還被害人部分款項，但未能賠償台新銀行損失，改判11年6月徒刑。

周上訴三審，高院今下午2點10分針對是否繼續羈押開訊問庭，周的律師主張相關證據已調查完畢，無勾串證人之虞，且周已經羈押3年多，依更一審刑度來看，只剩2年就可以聲請假釋，若之後被認定犯的是銀行法第125條之2「前段」之罪，刑度會更低，可認周無逃亡動機。律師主張若有疑慮，可以提高保金或採其他替代手段。

合議庭經約半小時評議，仍認為有羈押必要，裁定今起羈押3月，若期滿最高法院未結案，還可以延長羈押1次（2個月）。

台灣高等法院今裁定周勵宏羈押3月。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院今裁定周勵宏羈押3月。記者王宏舜／攝影

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