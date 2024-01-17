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丈夫10年內2度酒駕…妻憂家產遭查封 含淚繳36萬元罰鍰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

酒駕害人害己，設籍台東縣60歲蕭姓男子10年內第2次酒駕，重罰36萬元罰鍰，並移送法務部行政執行署花蓮分署，蕭妻因擔心丈夫繼承的土地被查封，因此含淚四處籌款，帶著現金趕緊繳清罰鍰。

農曆春節將至，執行署花蓮分署持續強力執行酒駕案件，蕭姓男子在2019年間酒駕吊銷駕照，2023年4月4日又在台東縣卑南鄉台9線上騎機車酒駕，被台東交通警察查獲，已構成10年內2次酒駕累犯要件且為無照駕駛，移送交通部公路局台東監理站，依法裁處36萬元罰鍰，卻遲遲不繳納。

花蓮分署受理案件後，便查封蕭男名下唯一1筆位於台東縣卑南鄉土地，蕭妻知悉後到分署了解案情，談及家中事務及丈夫酒駕，說到心酸處不禁聲淚俱下，擔心書記官至土地現場貼封條，允諾籌款並於今年1月初繳清罰鍰，分署已塗銷查封登記。

花蓮分署表示，無論是酒後開車或騎乘機車，都如同一顆不定時炸彈，危及自身及眾人安全，現行法律酒駕裁罰金額一再提高，若原本家中經濟不甚寬裕，又收到天價罰單，恐面臨財產被查封拍賣，無疑雪上加霜。呼籲民眾「酒前、酒後、宿醉不開車」、醉不上道最重要，將持續強力執行酒毒駕裁罰案件，勿心存僥倖，應速自行繳清罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

設籍台東縣60歲蕭姓男子10年內第2次酒駕，重罰36萬元罰鍰，蕭妻因擔心丈夫繼承的土地被查封，四處籌款，帶著現金趕緊繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供
設籍台東縣60歲蕭姓男子10年內第2次酒駕，重罰36萬元罰鍰，蕭妻因擔心丈夫繼承的土地被查封，四處籌款，帶著現金趕緊繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供

酒駕 台東 花蓮

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