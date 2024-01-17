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占車道翹孤輪、放煙火！西濱大批改裝機車凌晨擾民 警再逮4嫌到案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

西濱快速公路新竹新豐段本周日（14日）凌晨聚集大批改裝機車，不但占據車道「翹孤輪」炫技競速，甚至跑到高架道路上燃放煙火，刺耳噪音讓附近居民苦不堪言，畫面曝光後不少網友戲稱「西濱猴子出沒」，警方獲報後當場攔檢6部危駕車輛外，又再通知4嫌到案，全案持續追查中。

有網友在「社會事新聞影音」貼出影片，只見數十輛改裝機車聚集在西濱鳳鼻尾隧道出口，有騎士「翹孤輪」競速炫技，還有人沒戴安全帽，甚至跑到高架橋上燃放煙火，巨大的雜鬧聲響擾人清夢，引發附近住戶議論紛紛。

新湖警分局指出，本周日（14日）凌晨接獲民眾報案，在新豐鄉西濱公路有危險駕車情形，立即派遣線上警網趕赴現場取締。除現場攔檢查獲6部危駕車輛外，目前根據民眾提供的影像持續調閱路口監視器，追查群聚危駕車輛。

全案經偵辦後，陸續再查獲施放煙火2名男子，將依社維法裁處；另危險駕駛2名嫌疑人業已帶返分駐所，訊後將依公共危險罪嫌送辦，後續將持續追查其餘人等到案說明。

新湖警分局強調，去年針對假日危險駕車部分已取締計1344件，其中危險駕車32件、改裝車輛187件、遮蔽車牌96件；另依社會秩序維護法裁罰258件。

新湖分局長羅裕城呼籲，針對近期深夜聚眾滋事案件，治安公權力不容挑戰。警方將持續加強執行防制危險駕車勤務，以維護道路交通安全，防制群聚競飆歪風氣焰再起。

有網友在「社會事新聞影音」貼出影片，只見數十輛改裝機車聚集在西濱鳳鼻尾隧道出口。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
有網友在「社會事新聞影音」貼出影片，只見數十輛改裝機車聚集在西濱鳳鼻尾隧道出口。圖／取自臉書「社會事新聞影音」

西濱快速公路新竹新豐段本周日（14日）凌晨聚集大批改裝機車，甚至跑到高架道路上燃放煙火。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
西濱快速公路新竹新豐段本周日（14日）凌晨聚集大批改裝機車，甚至跑到高架道路上燃放煙火。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
西濱快速公路新竹新豐段本周日（14日）凌晨聚集大批改裝機車占據車道「翹孤輪」炫技競速。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
西濱快速公路新竹新豐段本周日（14日）凌晨聚集大批改裝機車占據車道「翹孤輪」炫技競速。圖／取自臉書「社會事新聞影音」

高架橋 新竹 車道 西濱快速公路 噪音

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