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南投3天2起酒駕致死 警祭鐵腕這區域加強取締

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

2024年元月還沒過完，南投埔里已發生2起酒駕死亡車禍案件，其中1起更造成晨運婦人無辜喪命，當地警分局今宣布即日起加強取締，尤其針對尾牙、春節及春酒等期間飲宴時段，以及交通事故熱區嚴格執法，呼籲民眾切勿以身試法。

據了解，一名外籍移工本月10日深夜，酒後騎機車在鯉魚路自撞路燈身亡；事隔不到2天，12日清晨5時許，一名酒駕騎士在慈恩街疑因天色昏暗，直接撞上同向的晨運婦人，導致婦人傷重不治，接連2起酒駕致死案，讓警方祭出鐵腕。

埔里警分局今表示，近來天氣寒冷，加上接近尾牙、春節及春酒等聚餐飲宴高峰期，因民眾食補、應酬等狀況提高，飲酒可能性大增，因此自即日起加強取締酒後駕車，已要求各轄區員警針對各宴飲場合周邊、交通事故熱區等嚴格執法。

而在加強取締酒駕期間，同時由派出所於各班次巡邏勤務，也會對轄內易肇事路段、時段，對超速、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、未停讓行人等重點違規項目加強執法，呼籲駕駛人依法安全駕駛交通工具，切勿以身試法。

警方也表示，為強化防制酒駕作為，除了加強機動攔查，也將溯源酒後駕車及交通事故案件，擴大防制層面，將派員向各飲酒、提供酒類的營業場所宣導，應主動協助酒客代叫計程車、酒後代駕等服務，若查獲酒駕，同車乘客也將連坐處分。

埔里警分局也建議行人，為確保步行安全，盡可能走在人行道上，過馬路善用斑馬線、行人天橋等；若無人行道，就靠對向路邊走，並遵守行人安全相關規定。此外，夜間、傍晚及清晨視線不佳時段宜穿著亮色系服裝或配戴閃光警示設施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024年起至今，南投埔里已發生2起酒駕死亡車禍，警方祭鐵腕宣布即日起加強取締，呼籲民眾切勿以身試法。圖／埔里警分局
2024年起至今，南投埔里已發生2起酒駕死亡車禍，警方祭鐵腕宣布即日起加強取締，呼籲民眾切勿以身試法。圖／埔里警分局

酒駕 行人 人行道 南投

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