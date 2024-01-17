酒駕拒測還2度無照！高雄男滯欠36萬 三分之一薪資加年終遭強制扣押

高雄黃姓男子去年5月遭林園分局在大寮路上攔截酒測，由於，黃男當時酒駕拒測還二度無照駕駛，當場被依道路交通管理處罰條例重罰36萬元，且終身不得考照；因黃男36萬罰單逾期未繳，行政執行署高雄分署近日查出，黃年薪56萬餘元，因此，發文扣押三分之一薪水及年終獎金，讓他大嘆悔不當初。

近期法務部執行「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，高雄分署優先清查酒毒駕嚴重違規人名下財產，並運用扣押薪資、查封汽機車、不動產、限制出境、聲請拘提等手段，強制執行。

高雄分署指出，黃男去年5月10日下午2時許，在大寮區大寮路酒駕遭攔查，竟然拒絕酒測還二度無照駕駛，被依違反道交條例重罰36萬，但他罰單逾期一毛未繳，被裁處機關高雄市政府交通局移送高雄分署強制執行。

高雄分署貫徹「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，立刻清查黃男所有財產，發現黃男在大寮區的一 間金屬公司上班，年薪56萬餘元，隨即發文扣押黃男薪資三分之一與年終獎金。

黃男陳情，有未成年子女要撫養且得支付前妻贍養費，請求酌減扣薪以維持生活，後悔當初不該酒駕。高雄分署呼籲，一旦查獲酒駕情事，不僅會被裁罰高額罰單，若罰單逾期不繳，立刻會被強制執行名下財產，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康