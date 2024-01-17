聽新聞
test
0:00 / 0:00
持美工刀搶計程車！桃園男「想吃牢飯」夢成真 判刑6月
石姓男子為了入獄吃牢飯，去年9月從桃園坐車來到新竹隨機攔計程車，並拿出美工刀對司機說「我要搶劫，我想要吃牢飯」，甚至拿出600元給司機，要司機拿200元給他裝成是搶劫的樣子，司機無奈只好載他到派出所。新竹地院最終依強制罪，處石男有期徒刑6月。
判決書指出，石男意圖藉犯罪行為被逮捕入獄，去年9月26日上午11時許從桃園搭車來到新竹，並於市區隨機攔停一輛計程車，上車後石男即持美工刀，對著鄭姓司機說，「你載我去派出所，說我要搶劫，我不會傷害你，我想要吃牢飯」。
「哪需要這樣啦」，鄭姓司機不斷勸說，但石男說自己無父無母，更拿出2萬元表示自己身上有錢，搶劫只是形式，隨即又拿出600元給司機，並要求司機再拿200元給他「這樣才有像搶劫」，鄭男無奈只好載他到派出所，路上石男還不斷叮嚀：「你要說我搶你200喔，你不能說我自導自演喔！」
法官認為，石男持美工刀等強暴方式，使鄭姓司機行無義務之事，主觀上具有強制犯意，應屬明確，且石男有多項竊盜案，此舉已嚴重浪費司法資源，最終依強制罪，處石男有期徒刑6月，易科罰金18萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言