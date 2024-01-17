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淘寶買劣質電動車鋰電池炸死老婦 攤商賠50萬換緩刑

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名陳姓自行車業者擅自從淘寶網站，購入中國大陸未經經濟部標準檢驗局認證，來路不明的鋰電池，裝入電動三輪車內販售給另名陳姓中年男子。不料去年1月3日，陳男駕駛三輪車在80餘歲老母外出時，電池竟爆炸起火，導致老婦燒灼傷併發感染，同月29日宣告不治。陳姓業者被依過失致死罪嫌起訴後，認罪並願賠償家屬50萬元達成和解，新北地方法院於是判他徒刑6月、緩刑4年。

檢警查出，陳姓業者平時在台北市萬華區開設自行車行，再利用周休二日等假日至新北市三重區重新橋下擺攤，販售自行車、電動三輪車等。前年12月25日，死者兒子在重新橋下，向陳男買入電動三輪車，隔年1月3日上午，正準備騎乘三輪車載老母外出，不料才剛開啟電源後，車輛就因不明原因爆炸並起火燃燒。

突如其來的爆炸，導致死者母子均被燒傷，其中陳姓男子顏面、雙手及右膝2到3度灼傷，占體表面積4％；死者則因雙側臀部及下肢燒、灼傷，經緊急送醫住院至同月29日，仍不幸因燒灼燒、泌尿道感染，併發肺炎、腎炎及膀胱炎宣告不治。

經消防局鑑定，起火主因是鋰電池短路起火。檢察官綜合事發原因及死者病況，綜合認定其死亡與陳姓業者販售來源不明、未經檢驗的鋰電池有關；法官則認為陳男既然從事販售各種電動車業務，便應確認所安裝的鋰電池均依規定完成檢驗以確保安全，但考量其坦承犯行並與家屬和解，因此判刑6月、緩刑4年。

陳姓自行車業者擅自從淘寶購入中國大陸未經標檢局認證、來路不明的鋰電池裝入電動三輪車內販售，不料竟起火燒死新北市三重一名80餘歲老婦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓自行車業者擅自從淘寶購入中國大陸未經標檢局認證、來路不明的鋰電池裝入電動三輪車內販售，不料竟起火燒死新北市三重一名80餘歲老婦。記者曾伯愷／翻攝

自行車 爆炸 老婦 淘寶

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