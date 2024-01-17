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前北市警索賄偽造筆錄 判刑共10年10月定讞

中央社／ 台北17日電

北市信義警分局朱姓前偵查佐涉洩密、恐嚇取財等案，部分犯行判刑定讞，另期約賄賂、偽造緝槍筆錄等案，二審分別判刑9年、1年10月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

一審的桃園地方法院判決指出，朱姓男子於民國105年8月間至106年間，擔任台北市警局信義警分局偵查隊偵查佐。

判決表示，朱男被控於106年1月間恐嚇因賭博獲利的吳姓男子，藉此向吳男恐嚇新台幣31萬元，之後接到另一名男子來電表示欲幫吳男付款，朱男登入刑案資訊系統以查詢這名男子個資，再洩密給同夥。

朱男另被控於106年3月間接獲友人來電希望他到某賭場查緝，藉此解救涉詐賭遭留置的一名男子，朱男向對方表示前往查緝有何好處等語，雙方達成對價合意，事成後交付10萬元紅包給朱男，但後來未交付紅包。

一審認為，朱男所為動機不良，手段亦屬可議，更破壞公務正常運作及執行公正性，均應非難，且犯後否認全數犯行，犯後態度毫無悔意。

一審指出，朱男行為分別構成4項罪名，分依公務員登載不實文書罪判1年10月、貪污治罪條例期約賄賂罪判刑9年、恐嚇取財罪判刑1年2月、公務員洩漏國防以外之秘密罪判刑8月，應執行有期徒刑11年，褫奪公權5年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，考量朱男於審理時改口坦承犯行，且與遭恐嚇的吳男達成和解並賠償損失，因此撤銷恐嚇取財罪、洩密罪的部分，分別改判刑6月、5月徒刑，得易科罰金，此部分不得上訴。

二審指出，朱男犯期約賄賂、偽造文書罪的部分，罪證明確，仍然維持原判，分別判刑9年、1年10月。

朱男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。

恐嚇 公務員 北市 偽造文書

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