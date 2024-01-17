「國民法官判太重」說法惹議 遭疑：不就是法官判太輕才引入？

國民法官法新制施行1年，去年全國各地院國民法官案總收件數為108件，審結16件，針對有民間團體稱「辯護量能不足」、「量刑過重」，司法院表示研擬策進方案。但當初引進國民法官，就是因為司法信賴度偏低、民眾質疑「判太輕」，才由國民參與審判，現在是否又要被民間團體「牽著鼻子走？」司法院澄清「是議題而不是問題」。

司法院今舉行例行記者會，刑事廳廳長李釱任指出，2023年各地院國民法官案總收案件數為108件，以台中地院14件最多、新北地院13件次之，共審結16件；案件類型以普通殺人罪43案最多、公共危險致死罪33案次之；判決刑度從有期徒刑4年5月（酒駕致死、肇事逃逸）至無期徒刑（殺人）不等。

從國民法官、備位國民法官男女比例來看，則呈常態分布，與我國總人口的性別比例相當，遍及各種職業、年齡層。其中職業別分布最多為「技術、佐（助）理人員及事務人員」、其次為「專業人員」及「服務、銷售及勞力人員」；年齡別分布最多為40至49歲，其次為30至39歲；學歷以具大專院校學歷者最多，占近6成，具高中職學歷、研究所以上學歷，各占20%、18.67%。

李釱任表示，新制施行後，有部分團體反應「辯護量能不足」和「量刑傾向改變」，司法院也研擬策進方案，將充分運用、提升法院公設、約聘辯護人及法律扶助資源，保障被告權益；另外也陸續開發量刑資訊系統等工具，將國民法官法庭量刑傾向列為長期觀測重點，協助妥適量刑。

去年7月21日，全國第一起國民法官案宣判，殺夫的季姓婦人被處7年2月徒刑，有人拿1993年的鄧如雯殺夫案來比擬，稱鄧女僅被判3年，質疑國民法官判決過重。但沒有案件的背景因子完全一樣，當初司法院引入國民法官法目的就是要讓判決符合國民法感情，為何國民法官的第一起判決就被「嫌重」？況且季姓婦人還沒有繼續上訴，司法院要「研擬策進方向」，遭質疑是有特定團體「下指導棋」。

另外，司法院針對量刑，也表示要持續開發精進量刑工具以提升量刑透明、公正及合理可預測性，但在記者會上也被質疑「資料庫的數據是原本的嗎？」以往法院為人詬病「輕判」，現在司法院卻要提供「量刑工具」，是否將限縮國民法官審判，引發議論。李釱任表示量刑工具沒有拘束性，也沒定錨效應，另指觀察日本裁判員制度，則出現明顯的「輕刑化」現象。

針對辯護能量部分，司法院將調整扶助律師制度，提高辦理國民法官案件酬金、促進基金會調整組織制度。另外在法院約聘辯護人配套計畫部分，將增加員額、增加以國民法官案件為核心業務的規定並調整薪酬。