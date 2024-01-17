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男酒駕拒測欠繳32萬 祖產抵押借貸一次清償、讓奶奶安心過年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

36歲楊姓男子6年前陸續因酒駕拒測、無照騎機車，積欠地價稅及健保費等，逾期未繳納32萬餘元，行政執行署士林分署查出楊男僅有四分之一祖產，且還有高齡9旬奶奶同住，僅查封暫不拍賣，經2年關懷勸說，楊男以祖產融資借貸，一次清償，祖產順利塗銷，奶奶也能安心過年。

新北市楊男2018年間騎車酒駕遭舉發，新北市交通事件裁決處裁罰9萬元，並吊銷駕駛執照；楊男後續3度無照騎機車、未依規定接受道安講習，又被裁處2萬8800元罰鍰；楊男2022年間又因酒駕拒測，遭裁處18萬元罰鍰，累積積欠29萬8800元。楊男逾期未繳納，新北交裁處陸續移送士林分署執行。

士林分署指出，楊男僅有因繼承祖產，持有汐止區崇德段某房產四分之一，執行人員先查封登記，以保全本件公法債權，但查封時發現該房產為祖產，且是楊男和高齡9旬的奶奶棲身處所，基於「以人為本、公義與關懷的執行理念」僅查封暫不拍賣，維護國家債權、兼顧義務人及家人居住權。

楊男表示，原本從事鐵工，但因車禍受傷後，短時間無法繼續從事粗重工作，又無一技之長，工作一直不穩定，導致無法繳納罰鍰，也積欠醫院手術醫療費用，並非惡意拒繳罰款等。

士林分署指出，經執行人員2年來鍥而不捨關懷與勸說，楊男與家人及銀行端商議後，以祖產設定抵押「融資借貸」一次清償酒駕交通罰鍰、地價稅及健保費等，共32萬3182元，士林分署也當日塗銷。楊男順利保全房屋免遭法拍，同住的奶奶終於不必整天提心吊膽，擔心祖產被法拍，可以順利過農曆新年。

士林分署呼籲，酒駕相關案件持續強力執行，義務人如遭裁罰應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行、限制出境、拘提管收。

楊男主動到場，一次繳清32萬餘元欠款。圖／行政執行署士林分署提供
楊男主動到場，一次繳清32萬餘元欠款。圖／行政執行署士林分署提供
士林分署查封楊男祖產。圖／行政執行署士林分署提供
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酒駕 房產 法拍 房屋 罰單

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