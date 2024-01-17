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南市警政人事聯合交接 黃偉哲律定這三件事

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今上午辦理卸、新任分局長、大隊長及隊長聯合交接典禮，市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式表示，不管選舉或平時，民眾最關心的議題都是治安，感謝警察同仁平日辛勞。

包括立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、林燕祝、李偉智、周嘉韋、楊中成及施余興望等多名民代也出席。

黃偉哲並律定三大指示與警察同仁共勉，包括一、強力打擊犯罪，維護市民治安有感。二、交通精準科技執法，確保用路人安全。三、台南400共襄盛舉。

黃偉哲強調，不管在選舉或平時，民眾最關心的議題都是治安，在預防犯罪方面，台南市臨櫃攔阻詐騙績效在全國名列前茅，他期盼警局延續好成績，同時減少刑事偵查負擔並致力攔阻詐騙，防止民眾財產損失。

另外，今年是「台南400」，台灣燈會等相關國家重大活動舉辦都在台南，交通維護將是未來工作重點，期勉警局同仁持續努力為市民服務。

台南市政府警察局今辦理卸、新任分局長、大隊長及隊長聯合交接典禮，市長黃偉哲（右二）到場監交。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局今辦理卸、新任分局長、大隊長及隊長聯合交接典禮，市長黃偉哲（右二）到場監交。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局今辦理卸、新任分局長、大隊長及隊長聯合交接典禮，與會者宣誓。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局今辦理卸、新任分局長、大隊長及隊長聯合交接典禮，與會者宣誓。記者謝進盛／攝影

台南 黃偉哲 警察

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