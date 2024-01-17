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貪汙案還沒審完...高虹安聲請發回手機、隨身硬碟 法院不准！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，她向法院聲請發還被扣押的手機和隨身硬碟，台北地方法院認為高虹安和助理「公衛文」王郁文否認犯行，訴訟中仍有可能調查相關證據，手機和硬碟仍有留存必要，裁定駁回高虹安的聲請，可抗告。

高虹安聲請主張，她2022年12月15日被調查局北機站扣押隨身硬碟、iPhone 14 Plus手機，而案件已被檢方起訴，且在法院審理當中，手機及硬碟內的資料也已複製採證，沒有留存必要，另手機、硬碟對於她生活及工作事項至關重要，因此聲請請求准許發還扣押物。

台北地院指出，被扣押在案的手機於偵查中採證出高虹安與前國會辦公室主任陳奐宇之間的對話紀錄，王郁文和律師爭執證據能力，且案件仍在準備程序階段，高虹安、王郁文又均否認犯行，將來訴訟中仍有可能調查扣案手機、隨身硬碟等證據來釐清案情，

法院審酌依目前案件發展，認為扣案手機及隨身硬碟仍是證據，有留存的必要，高虹安聲請發還沒有理由，日前裁定駁回聲請。

新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，她向法院聲請發還被扣押的手機和隨身硬碟，台北地方法院裁定駁回。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款貪汙案，她向法院聲請發還被扣押的手機和隨身硬碟，台北地方法院裁定駁回。圖／聯合報系資料照片

高虹安 王郁文 加班費 貪汙

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