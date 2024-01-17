台南男無照拒酒測欠繳21萬 執行官上門才辦分期慢慢還

43歲曾姓男子前年間在台南善化駕車遭警員攔查，因拒絕酒測且無照駕駛，經台南市交通局裁罰19萬2000元外，欠繳交通罰鍰4件，總應納21萬4500元，逾期未繳納，移送行政執行署台南分署強制執行，經執行人員到住家訪查，由母親通知他才自動到分署辦理分期繳納。

台南分署執行人員收案後清查曾名下可供執行財產，發現他有保單可供執行，即核發執行命令扣押保單，並通知他到場報告財產狀況，但他經通知後未到場。

執行人員鍥而不捨，至曾佳里區住家現場查訪，遇曾母表示他不住在家中，在外租屋，執行人員請曾母轉知兒子應到分署繳納。曾男日前自動到分署，表示目前打零工，願每月繳納4500元，辦理分期繳納。

台南分署表示，農曆春節將至，民眾訪友聚餐及尾牙餐敘多，酒後駕車機會相對提高，為確保用路人的生命安全與杜絕酒駕歪風，自本月15日行政執行署通令下啟動第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，對酒毒駕、拒絕酒測等罰鍰案件優先強力執行，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康