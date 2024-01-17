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「60萬買條人命很划算了」 北市刑警栽槍恐嚇又洩密...確定要入獄！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任台北市警局信義分局偵查佐朱定邦為求辦案績效而栽贓槍枝，並以查緝賭場索賄，還恐嚇「人家外面3台車要抓你」、「60萬買一條人命很划算了」，順利獲取31萬元。最高法院依公務員登載不實、不違背職務期約收賄罪判朱各1年10月、9年徒刑定讞。

朱定邦另犯恐嚇取財、公務員洩密罪部分，二審各判刑6月、5月，得易科罰金，因不得上訴第三審而確定。

朱定邦是時任信義分局偵查隊偵查佐，他2017年8月16日和同仁一起到桃園查緝陳姓男子持有槍彈犯行，明知沒有檢舉人提供情資，事後卻假造陳的女友是檢舉人的筆錄。

朱定邦2017年3月9日接獲來電，對方表示友人涉嫌詐賭被賭場人員留置，希望他到場查緝，藉此解救友人，他開口問「有何好處」並和對方協議拿10萬元紅包，最終未能得逞。

朱定邦得知吳姓男子賭博獲利頗多，且吳也和自己的3名友人存有嫌隙，他先透過友人邀約吳出面談判，其他人在外徘徊，朱向吳稱「人家外面3台車要抓你，今天沒有我在場你就被帶走了，60萬買一條人命很划算了」。

吳心生恐懼，陸續交付31萬元給朱；過程中，吳的叔叔表示想幫吳付款，朱定邦2017年2月28日擅自登錄警政系統，查詢吳的叔叔的年籍、前科等資料，再告知友人。

朱定邦否認犯行，但法院根據證人說法、相關事證資料，認定朱犯罪事實明確，一審依貪汙等罪判朱11年10月，二審改依公務員登載不實、不違背職務期約收賄罪判朱各1年10月、9年徒刑；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

時任台北市警局信義分局偵查佐朱定邦栽贓槍枝，以查緝賭場索賄，還恐嚇「60萬買一條人命很划算了」，最高法院依公務員登載不實、不違背職務期約收賄罪判朱各1年10月、9年徒刑定讞。圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
時任台北市警局信義分局偵查佐朱定邦栽贓槍枝，以查緝賭場索賄，還恐嚇「60萬買一條人命很划算了」，最高法院依公務員登載不實、不違背職務期約收賄罪判朱各1年10月、9年徒刑定讞。圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

公務員 收賄 恐嚇 警察

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