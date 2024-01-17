Klook副總監涉竊取前東家KKday營業秘密 北檢今起訴3人

2021年間，旅遊公司客遊公司Klook副總監陳鈞暘，涉嫌提供前東家客遊天國際旅行社股份有限公司KKday的員工帳密給Klook副總監陳柏安、副理孫儀芬及3名真實姓名及年齡不詳人士，登入KKday供應商系統後台，取得報表資訊。台北地檢署今偵結，依涉嫌違反營業秘密法等罪起訴陳鈞暘、陳柏安及孫儀芬。至於3名涉案真實年齡不詳者，檢方另案偵辦中。

起訴書指出，2015年12月1日至2019年5月10日期間，陳鈞暘擔任KKday產品經理，同年5月27日前往Klook擔任資深經理並升任副總監。為取得前東家KKday供應商後台內部分析資料，陳鈞暘與3名真實姓名及年齡不詳人士，在2021年1月間使用KKday員工電子信箱帳密登入系統成功。陳鈞暘再使用十餘組員工帳密頻繁登入系統，瀏覽並下載供應商內部資料，製成業務分析報告。

檢調查出，同任職於Klook的陳柏安獲悉可透過帳密登入KKday系統後，涉取得KKday員工帳密登入系統，參考其供應商系統後台介面設計，優化自家公司系統介面，並指示孫怡芬登入該系統，擬定改善系統方案。

起訴書指出，2021年11月底，KKday察覺有異，透過電子郵件要求員工變更帳號密碼；再於2022年4月底提告陳鈞暘、陳柏安及孫儀芬共3人。