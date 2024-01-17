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北漂男無照酒駕罰18萬 書記官登門後...他跋涉300公里回屏東繳錢

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉一名北漂男子去年初在新北市新莊無照駕駛又拒測，新北市政府交通事件裁決所對他開立拒測罰單18萬元，男遲未繳納，案件移送行政執行署屏東分署執行。書記官今年初到枋山戶籍地訪查，將通知單貼在門口後，經好心鄰居拍照通知，這名男子才趕緊從北部返回將18萬繳清。

屏東分署指出，一開始接獲此案後，先調查這名男子的財產資料並扣押薪水，但公司回覆已離職，通知男子要來分署報告財產狀況也未到場，書記官今年初至義務人枋山戶籍地現場訪查，該址看似無人居住，執行人員仍張貼通知於門口，請他在選舉前一日來分署提出清償計畫。

好心的鄰居將書記官張貼的通知拍照傳給義務人子女，男子才來電稱，目前均居住北部，會依分署通知在投票前一天到場繳清。詎料約定繳款日當天，義務人搭朋友車輛到分署途中，汽車竟拋錨故障，男子趕緊撥打電話給書記官，告知會遲到並連聲致歉，經長途跋涉300多公里，最後終於趕在下班前衝到分署繳清該筆酒駕罰單。

屏東分署希望男子以後別再酒駕，把罰單的錢省下來，改以實質的消費振興繁榮故鄉經濟。屏東分署執行，法務部行政執行署展開全國酒駕專案強力執行中，呼籲目前正值尾牙旺季，公司親友宴飲機會頻繁，如有飲酒可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重自己與他人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署屏東分署書記官接到義務人來電陳稱有看到通知將於選前一日返鄉繳款，示意圖。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署書記官接到義務人來電陳稱有看到通知將於選前一日返鄉繳款，示意圖。圖／屏東分署提供

屏東縣 酒駕 罰單

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