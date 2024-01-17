北漂男無照酒駕罰18萬 書記官登門後...他跋涉300公里回屏東繳錢

屏東縣枋山鄉一名北漂男子去年初在新北市新莊無照駕駛又拒測，新北市政府交通事件裁決所對他開立拒測罰單18萬元，男遲未繳納，案件移送行政執行署屏東分署執行。書記官今年初到枋山戶籍地訪查，將通知單貼在門口後，經好心鄰居拍照通知，這名男子才趕緊從北部返回將18萬繳清。

屏東分署指出，一開始接獲此案後，先調查這名男子的財產資料並扣押薪水，但公司回覆已離職，通知男子要來分署報告財產狀況也未到場，書記官今年初至義務人枋山戶籍地現場訪查，該址看似無人居住，執行人員仍張貼通知於門口，請他在選舉前一日來分署提出清償計畫。

好心的鄰居將書記官張貼的通知拍照傳給義務人子女，男子才來電稱，目前均居住北部，會依分署通知在投票前一天到場繳清。詎料約定繳款日當天，義務人搭朋友車輛到分署途中，汽車竟拋錨故障，男子趕緊撥打電話給書記官，告知會遲到並連聲致歉，經長途跋涉300多公里，最後終於趕在下班前衝到分署繳清該筆酒駕罰單。

屏東分署希望男子以後別再酒駕，把罰單的錢省下來，改以實質的消費振興繁榮故鄉經濟。屏東分署執行，法務部行政執行署展開全國酒駕專案強力執行中，呼籲目前正值尾牙旺季，公司親友宴飲機會頻繁，如有飲酒可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重自己與他人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康