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新竹男二度酒駕罰9萬賴皮不繳 執行署「這招」追繳成功

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

行政執行署新竹分署啟動強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，發現陸續有2名新竹男子酒駕遭裁處9萬元與6萬5千元不等罰鍰，都故意「賴皮」拒絕繳納，新竹分署人員鍥而不捨，追出兩人開始上班有薪資紀錄，以扣押薪資債權手段處理，成功追回高額罰款

行政執行署新竹分署指出，新竹一名男子被抓到五年內第二次酒駕，遭台北市交通裁決所裁處9萬元罰鍰，卻拒不繳納，台北市交通裁決因此移送行政執行，但新竹分署始終查無男子有可供執行財產，歷年來只能核發執行憑證結案。

有鑒於酒駕危害交通秩序、用路人安全甚鉅，行政執行署新竹分署鍥而不捨，持續追蹤男子財產狀況，一有存款立即扣押，並終於在近日發現男子開始在一家環保公司就業，立即核發扣押命令，扣押男子每月薪資債權三分之一，並核發移轉命令，將該債權移轉予移送機關收取，歷經10個月執行，終於全額清償。

另有一名男子2021年1月間於新竹縣酒後駕車， 酒測值高達每公升0.55毫克以上，而且還是無照駕駛，遭交通部公路總局新竹區監理所裁罰6萬7500元，同樣拒不繳納， 全案移送新竹分署執行，但新竹分署收案後即發傳繳通知， 然男子仍置之不理。

新竹分署追查後發現該名男子在一家公司上班，且健保投保金額甚高，因此立即執行男子薪資債權，同樣歷經4個月後便全額徵起，順利結案。

新竹分署呼籲，由於春節將至，民眾聚會、餐敘，酒後駕車機率增高，為防止酒駕事件一再發生，將配合行政執行署「強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案」持續強制執行，以遏止酒駕事件持續發生，確保用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署新竹分署啟動強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，以扣押薪資債券手段處理要求義務人清償。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署啟動強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，以扣押薪資債券手段處理要求義務人清償。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 酒駕 薪資 罰款 強制執行

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