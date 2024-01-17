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詐台新銀4.9億 誌富總座遭羈押、特助獲交保
英屬維京群島誌富公司總經理王孟博，涉勾結越南籍貿易商偽造不實提貨單、匯款單，以越南某公司進口木材為由，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐取4.9億元。台北地檢署認為王孟博與特助葉佳浩有串滅證之虞，且對資金去向交代不明，16日向法院聲請羈押，法院漏夜開庭後認為王孟博涉嫌重大，裁定羈押，葉佳浩無羈押理由，裁定15萬元交保，檢方不排除抗告。
裁定指出，葉佳浩從未與越籍主謀有聯繫，彼此間無管道聯繫，只有王孟博有串證可能。葉佳浩主張，他礙於身為員工角色，只能聽從王孟博指示辦事，他以前從未接觸貿易業，自己也是此案受害人，無詐騙銀行犯意，亦未朋分不法所得。
據調查，2022年間，越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商，買了批價值1500萬美金（台幣4.9億元）木材，透過長年仲介國際貿易的誌富公司代辦業務，誌富同時與澳洲、越南2家廠簽約，越南某銀行也開立信用狀給誌富公司。
調查局台北市調查處追查，王孟博從未向澳洲公司購買木材，卻偽造海運提單、匯款單等文件，加上越南銀行開立的信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，台新銀因此支付誌富公司1500萬美金。專案小組發現，這筆款項輾轉匯入越南後去向不明，懷疑幕後另有人操盤洗錢。
調查局處搜索扣押王孟博、葉佳浩手機鑑定，發現王孟博、葉佳浩的LINE通話紀錄中，多次討論到偽造提貨單、匯款單事宜，認定全案是預謀詐欺。王孟博接受訊問時否認有詐領銀行款項，但葉佳浩承認有接獲「老闆指示」匯款，其他事情不清楚。檢調交叉比對2人供述，研判是與越南主謀詐取銀行鉅款，涉違反銀行法等罪。
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