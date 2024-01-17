不實單據詐台新銀4.9億 誌富負責人羈押、員工15萬交保
英屬維京群島商誌富有限公司涉以仲介國際木材名義，持不實單據及銀行信用狀向台新銀行申辦信用狀詐得4.9億元，檢方16日以涉犯銀行法罪嫌重大聲押公司負責人王孟博、員工葉佳浩，台北地院晚間開庭審理後，裁定王羈押禁見、葉以15萬元交保。
誌富多次與台新銀合作取得互信，2022年以中介商資格為越南廠商向澳洲出口商購買1批木材，越南的買家依國際貿易習慣，以買賣契約等文書向越南銀行結算以購買信用狀，誌富再持信用狀，搭配海運提單、裝箱單、商業發票等單據，向台新銀行申請信用狀買斷。
檢調調查指出，台新銀進行評估之後，扣除手續費等必要開銷，付給外商1500萬元美金，等到台新向越南的銀行結算信用狀遭拒絕，發覺誌富設計買空賣空。
台北地檢署檢察官15日依違反銀行法詐欺銀行罪約談誌富實際負責人王孟博夫妻、2名員工共4人到案，偵訊後認為王孟博、員工葉佳浩犯罪嫌疑重大，依涉犯重罪、有滅證、逃亡之虞向法院聲押王、葉2人。
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