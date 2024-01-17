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涉掐死馬籍女大生 男一審判無期刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

男子陳柏諺（著灰衣者）涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片
男子陳柏諺（著灰衣者）涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片

男子陳柏諺二○二○年間因金錢糾紛，涉掐死蔡姓馬來西亞籍女大生，逃亡吞藥輕生被救回，偵審時翻供辯稱謀為同死加工自殺。士林地方法院不採信陳「受囑託而殺之」的辯詞，認定涉犯殺人罪，但「尚不具無法改善的絕對反社會性」，昨判處陳無期徒刑，褫奪公權終身。

法院審理時，死者家屬曾透過告訴代理人表示，對陳飾辭狡辯謀為同死加工自殺，感到憤怒，請求法院參酌長榮大學馬籍女大生遭殺害案，判處死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

卅二歲陳柏諺前年追蹤蔡女Instagram，十月間密集聯繫約一周後見面，十月十三日在蔡女位在台北士林區的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款九萬九九九九元給蔡女，用來贊助她自創品牌，卻又要求返還部分款項，作為兩人房租遭拒。

士院認定，陳男因此金錢糾紛，氣憤以右手掐住蔡女頸部，左手拿粉色玩偶抱枕遮掩蔡女臉部、眼睛，右手持續施力直至蔡女窒息身亡；蔡女頸部傷勢遭一次性掐扼，非陳辯稱反覆多次掐頸，陳否認殺人及抗辯「謀為同死受囑託而殺之」說法不成立。

陳作案後逃回鶯歌租屋處服藥輕生，傳訊給家人告知尋短念頭。陳的雙親報案連同警方趕赴現場救人，陳當時脫口說「我殺人了」，當日送醫急救洗胃保住性命。

偵審期間，陳原供稱「想嚇嚇她，不小心失手」，後又翻供，稱是因蔡女托夢，決定說出「兩人約好一起長眠」，請求蔡女家屬同意冥婚。

合議庭認為，此案構成自首，但陳不具真心悔悟，不符合立法意旨，不予減刑。量刑部分，審酌檢辯雙方意見、量刑前調查報告，認定陳尚不具無法改善的絕對反社會性，因十至十五年徒刑過輕，全案依殺人罪處無期徒刑。士林地檢署表示尊重判決，收到判決後研擬是否上訴。

馬來西亞 殺人 長榮大學 死刑

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