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玉里鎮長送豬案 民事判當選有效確定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮長龔文俊賄選案，他去年8月曾出面喊冤，前天民事二審大逆轉，改判當選有效。本報資料照片
花蓮縣玉里鎮長龔文俊賄選案，他去年8月曾出面喊冤，前天民事二審大逆轉，改判當選有效。本報資料照片
花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控2022年底選舉期間送豬頭、豬隻賄選，一審刑、民事雙輸，目前停職中；民事二審大逆轉，花蓮高分院法官認定他送的是不具價值的傷殘豬隻，不具對價關係，改判當選有效確定。檢方表示，刑事部分還在二審，會繼續爭取有罪判決。

龔文俊因一審被判刑，去年8月遭停職至今。縣府表示，先前依公職人員選罷法規定，將龔停職，雖然民事改判當選有效，但刑事部分還在審理，須等無罪確定才能復職。

62歲的龔文俊為國民黨籍，曾任花蓮縣議員及玉里鎮長，2年前回鍋參選仍當選，但選舉期間被控為拉攏原住民部落，林姓樁腳居間聯繫2名部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，邀宴族人為他拉票。

花蓮地方法院民事一審去年6月判決當選無效，刑事庭一審去年8月依違反選罷法重判5年、褫奪公權6年。

龔不服判決均上訴，主張他養豬40年，長年以來會將傷殘病弱、體重不足的豬隻，或是供應實驗單位後的殘料送人，全是不值錢的廢棄料，並非為選舉才送，且這次是經人詢問後被動給予，不是主動分送，原判決卻用市場價格計算價值，完全錯誤。

花蓮高分院民事庭前天宣判，法官採納龔文俊的說法，認為所送的傷殘豬隻沒有價值，不會動搖選民投票意向，沒有對價關係，廢棄原一審判決，改判龔當選有效確定。

花蓮地檢署表示，此案民事部分已經不能再上訴，不過，刑事部分二審進入準備程序，將參考民事二審的判決理由，繼續爭取刑事有罪判決。

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