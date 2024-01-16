快訊

刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

「Lin bay 好油」林裕紘交保、起訴後 首發文致歉：恨自己的愚昧

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，桃園地檢署去年12月8日依偽造文書、誣告及恐嚇危害安全等罪將2人起訴，林於起訴前3天獲桃園地方法院以45萬元交保候傳，今天晚間6點28分，首次公開po文致歉表示「我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰」，表示未來會繼續農產運銷工作，並花時間編寫有關農產運銷實務的書籍。

粉專內文表示「首先我要再次向被我影響到的人道歉，因為我幼稚且愚蠢的行為，造成了許多的影響。我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰，關押在看守所裡面度過了將近2個月，接下來還有相關的審判的部分，對於我自導自演相關的行為，我從一開始就認罪了，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的。」

內文說，「在看守所中有很多的時間思考與沉澱，當然我自己覺得自己很悲哀，都四十幾歲的人了，怎麼會把自己搞到這種地步，跟其他五個人關押在一個不到2坪的小空間了。更多的時間是疑問，問自己為什麼要做這些蠢事，把自己搞到這種地步？真的要恨，我恨的是自己，恨的是自己的愚昧，不只讓自己身陷囹圄，也讓家人朋友擔心，也影響到其他人。」

「退後原來是向前，在看守所的日子也讓我的想法有許多的改變，過去的我太熱衷在農業政策評論，不只花了我太多的心力，也讓我自己逐漸走偏，做出犯法的行為。這個粉絲團經營已經9年了，是時候也應該有所改變了，未來我會減少經營這裡的時間，貼文就是以農業產銷相關資訊為主，盡量避免農業政策相關的評論。」

內文指出，接下來他仍會繼續從事農產運銷的工作，並會花時間編寫一本農產運銷實務的書籍，冀望能讓實務與理論結合，寫出讓人能快速理解農產運銷的書籍；最後再次致歉，也向那些支持他的朋友與粉絲道歉，對不起讓你們失望了。

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，去年12月8日遭桃檢依偽造文書、誣告及恐嚇危害安全等罪起訴，今晚6點28分在臉書粉專po文致歉，這也是他遭羈押2個月、以45萬元交保後首發文。圖／翻攝自「Lin bay好油」臉書粉專
臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，去年12月8日遭桃檢依偽造文書、誣告及恐嚇危害安全等罪起訴，今晚6點28分在臉書粉專po文致歉，這也是他遭羈押2個月、以45萬元交保後首發文。圖／翻攝自「Lin bay好油」臉書粉專
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘。圖／本報資料照
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘。圖／本報資料照

桃園 恐嚇 林裕紘 偽造文書

延伸閱讀

好運龍來！雙層巴士上帝視角認識沿山185線 串連周邊農產

影／柑橘、水梨和芋頭加工製成好滋味 台中農產新品發表會

台南南化農會辦行銷蜜棗農產活動 黃偉哲拜託大家來買

南投農產運銷公司慶40歲 舉辦原豬原味創意料理

相關新聞

不只南方澳斷橋造假！教授陳明正用假照片驗收竹縣3座橋

健行科技大學前教授陳明正在桃園開設「萬喬豐工程技術顧問公司」，卻在承攬新竹縣政府橋樑檢測標案時，授意讓黃姓學生以其他公司...

「Lin bay好油」版主林裕紘交保、起訴後 首po文致歉

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，桃園地檢署去年12月8日依偽造文...

仲裁結果出爐！興富發等四家需賠近2.25億予台中市府、中捷公司

去年五月喧騰一時的中捷事件，今（16）日仲裁結果出爐，仲裁協會仲裁結果為興富發建設（2542）、齊裕營造、宇球國際及嘉謜...

嘉市某國三生放學疑遭霸凌圍打…多位同學不敢吭聲 家長報案提告

嘉義市有某國三男學生疑遭同學校園霸凌，昨天放學後被同校男生圍堵並拳打腳踢，期間還有棍棒掉到地上，校方獲悉後，聯絡雙方家長...

傳「我不想努力了」給已婚富商？曾格爾稱住套房是邀約吃套餐

女子曾格爾以「攀登14座8000公尺高山」計畫募資，卻與富商陳坤保到三二行館，陳妻岳啟儒控配偶權遭侵犯，求償200萬元，...

為品牌贊助金氣憤掐死馬籍女大生 法院五大理由判他無期徒刑

男子陳柏諺掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地方法院今宣判後，隨即指出五點判決摘要理由，認定陳因金錢糾紛引起殺機，心生憤怒掐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。