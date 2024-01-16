不只南方澳斷橋造假！教授陳明正用假照片驗收竹縣3座橋

健行科技大學前教授陳明正在桃園開設「萬喬豐工程技術顧問公司」，卻在承攬新竹縣政府橋樑檢測標案時，授意讓黃姓學生以其他公司照片裁切後上傳，再向縣府辦理驗收3座橋樑。新竹地院認為橋樑檢測牽涉到公共安全，陳明正身為教授依其專業承攬該標案，竟不思以正當方式完成、便宜行事，指示學生上傳不實照片，最終依行使業務登載不實文書罪判刑6月。

2019年10月宜蘭南方澳大橋斷裂震驚各界，也爆出南方澳斷橋檢測承攬公司萬喬豐，承包宜蘭縣境內多數橋樑檢測工程，皆未實際檢測就用假照片通過檢測，不法獲利823萬元，宜蘭地檢署最終依偽造文書、詐欺取財罪起訴陳明正，並向法院聲請沒收不法所得。且陳明正更被爆出，連3次橋樑檢測標案，皆由萬喬豐其團隊以限制性招標取得，檢測、監審、審查皆是自己人。

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新竹地院判決書指出，陳明正開設萬喬豐工程技術顧問公司時為健行科大教授，公司辦公地點即設於校內，而另名被告黃男則為健行科大學生，應聘該校研究助理，實質在公司擔任橋樑檢測員。

法官調查，喬豐工程技術顧問公司承攬「新竹縣政府橋樑基本資料建置及安全檢測評估案」時，陳明正指示學生黃男於2018年8月在第二代橋樑管理系統上，虛偽登錄公司有派員到新豐鄉太和橋、後湖橋、瑞光橋等3座橋梁檢測並逐一拍攝，但實際上卻將其他公司在2016年拍攝的照片分別裁切後，製成56張照片檔案充作公司派員到現場拍攝。

陳明正事後持該報告向新竹縣政府辦理驗收，嚴重妨害新竹縣政府對於審核得標廠商履行橋梁檢測作業契約之正確性，全案經新竹地檢署指揮新竹縣調查站移送偵查後起訴。

黃男警詢時坦承犯案，並供出是陳明正授意，但陳明正矢口否認，辯稱資料作假對他沒有好處，自己不需冒這麼大的風險指使黃男使用舊照片替代，而是檢測時黃男並未至現場，為向他領取檢測費用而逕以舊照片替代，且他與黃男有嫌隙，自己也是受害人。

不過法官不採信陳明正辯詞，考量陳明正身為教授，橋樑檢測更牽涉到公共安全，竟不思以正當方式完成，惡性不輕，不僅矢口否認犯行，更藉口推託，最終依行使業務登載不實文書罪將陳男判刑6月，黃男4月，黃男獲緩刑2年，均得易科罰金。

新竹縣工務處也發出聲明，因判刑確定，縣府為了杜絕不良廠商再涉入政府標案，已商議以違反政府採購法第101條，刊登其為拒絕往來廠商，隨即改委託另一家合法公司執行每2年一次的橋梁檢測，於2020、2022年檢測先前不實履約的新豐鄉太和橋、後湖橋及瑞光橋等3座橋，檢測結果均良好，民眾可放心通行。