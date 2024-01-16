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傳「我不想努力了」給已婚富商？曾格爾稱住套房是邀約吃套餐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女子曾格爾以「攀登14座8000公尺高山」計畫募資，卻與富商陳坤保到三二行館，陳妻岳啟儒控配偶權遭侵犯，求償200萬元，士林地院判曾女賠償30萬元。曾女上訴，台灣高等法院今續行準備程序，曾女指一審認定的部分證據無證據能力，岳女委任律師吳彥鋒質疑經過1年曾女才「否認自認」。對於是否曾傳「我不想努力了」文字給陳，曾女未回應媒體提問。

陳坤保、岳啟儒1995年10月結婚，有兩個小孩，原本生活美滿。岳啟儒控訴曾格爾當初對外募資，經常請陳坤保贊助登山款項，兩人互動頻繁，但她卻在2022年8月29日發現丈夫和曾女互傳「親愛的」簡訊，還到溫泉飯店三二行館按摩、用餐、共宿一房，往來不正常，讓她飽受精神痛楚，因此提告求償。

曾格爾稱部分訊息是岳啟儒未經陳坤保同意，任意拿取他的iPad、破解密碼，查看他們間的對話訊息，已侵害她與陳坤保間的通訊自由，不具證據能力。曾女說，陳坤保多次向她表達自己單身、跟岳啟儒早已離婚、很孤單，因此她不知道陳是有配偶的人；2022年8月29日至三二行館用餐，沒有泡湯、共宿。

曾格爾也說她沒回應陳坤保的曖昧對話，只是「單純受話方」，她沒有侵犯岳啟儒的配偶權；就算有，求償200萬元金額過高。

友人證稱，陳坤保當著大家的面說「我太太終於要回來了，等好久」，陳坤保也表示在曾格爾面前介紹過妻子，而曾格爾在簡訊裡也問過陳「不是啊你又不是單身要怎麼帶我去」，士院認定她知道陳非單身。另外，曾格爾也提到「『住』三二日式的然後試那個新套餐」，士院認為如果只是為了享用美食，根本沒有預訂住宿套房的必要，認定共赴三二行館除了用餐，還有泡湯和住宿。陳坤保證稱當天曾格爾圍著大毛巾，他有點尷尬，也圍著小毛巾，他坐在曾女旁邊聊天，有摸她的肩膀、腰和胸，有肢體碰觸，她的手也有順勢碰到他的生殖器，「擺在上面大約4、5秒」，但是有隔毛巾。

士院認定曾格爾與陳坤保確實於2022年8月29日同住三二行館，且互碰私密部位，不法侵害岳啟儒的配偶權，情節重大，衡酌岳女為仲誼公關顧問公司負責人，在時尚精品公關業界有一定知名度，而曾格爾則是國內攀登高山計畫的登山者，判曾女賠償30萬元。

高院今開庭時，曾格爾主張原審所認定的部分證據無證據能力，並指陳坤保所言不可信。她的律師仍強調「住日式套房是邀約吃套餐的意思」。

律師吳彥鋒則指曾格爾在一審時不爭執形式上真正，代表自認，如今過了1年多才否認，要撤銷自認應符合刑事訴訟法第279條規定。

法官要求雙方在2月6日前依照時序提出爭執和不爭執事項，並定2月20日開庭。曾格爾步出法庭時被媒體詢問對訴訟的看法，她答稱目前正準備攀登世界第四高峰，正在密集準備中，希望事件盡快落幕。但對於對造律師在法庭上指傳送「我不想努力了」訊息，她沒有回答。

律師吳彥鋒表示，三二行館的回函是說住客名單上沒有岳啟儒、曾格爾的名字，飯店也顧及個資，不想提供第三人的資料給法院，但這不代表曾格爾未入住。吳說，曾格爾傳給陳坤保的簡訊內容明確寫道「我就不要帶證件、不要填真名（疫情實名制期間）填假名就好啦」「手機放家裡就不會被追蹤啦」，當然就不會出現「曾格爾」三個字，岳啟儒不希望這社會一再被謊言包裝。

對於是否曾傳「我不想努力了」文字給富商陳坤保？曾格爾未回應。記者王宏舜／攝影
對於是否曾傳「我不想努力了」文字給富商陳坤保？曾格爾未回應。記者王宏舜／攝影
岳啟儒的委任律師吳彥鋒表示，曾格爾傳給陳坤保的簡訊內容寫道「我就不要帶證件、不要填真名（疫情實名制期間）填假名就好啦」、「手機放家裡就不會被追蹤啦」，住宿登記當然就不會出現「曾格爾」三個字。記者王宏舜／攝影
岳啟儒的委任律師吳彥鋒表示，曾格爾傳給陳坤保的簡訊內容寫道「我就不要帶證件、不要填真名（疫情實名制期間）填假名就好啦」、「手機放家裡就不會被追蹤啦」，住宿登記當然就不會出現「曾格爾」三個字。記者王宏舜／攝影

曾格爾 律師 配偶

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