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為品牌贊助金氣憤掐死馬籍女大生 法院五大理由判他無期徒刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子陳柏諺掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地方法院今宣判後，隨即指出五點判決摘要理由，認定陳因金錢糾紛引起殺機，心生憤怒掐頸、抱枕遮臉導致蔡女窒息身亡，合議庭認為陳柏諺「尚不具無法改善之絕對反社會性」，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

一，經合議庭評議，蔡女規劃未來計畫，期待學習新事物，維持日常生活如清洗衣物，查無遺書或自殺計畫，沒有囑託陳柏諺殺她的情勢，陳柏諺因金錢糾紛而有殺害蔡女的動機和故意，其抗辯「謀為同死受囑託而殺之」說法不成立。

二，陳柏諺所犯刑法271條1項殺人罪。

三，本案動機起因為金錢糾紛，陳柏諺因要討回支持蔡女自創品牌的款項9萬9999元，遭拒後心生不滿，徒手掐頸，又拿抱枕遮著蔡女臉部，導致被害人窒息死亡，法醫也作證蔡女頸部傷痕遭「一次性右手掐扼、按壓」

四，此案雖符合自首要件，但不具真心悔悟，不符合立法意旨鼓勵真心悔悟者得減刑，合議庭認為不應減刑。

五，全案量刑鑑定，經綜合檢察官、告訴人、告訴代理人、辯護人意見，及參考馬偕醫院量刑報告，評估陳柏諺成長經歷、生活狀況、品行、智識程度、未來社會復歸可能性、犯罪風險、需求與處遇等，認為陳柏諺「尚不具無法改善之絕對反社會性」因而沒判處死刑，若以10年至15年徒刑的長期自由刑，實屬過輕，施以最長期監禁，使其深刻反省，矯正偏差行為，量處無期徒刑適當，宣告褫奪公權終身。

士林地檢署表示，尊重法院判決，待收到判決後，由公訴檢察官與偵查檢察官研議是否提起上訴。

士林地方法院行政庭長蔡守訓說明，殺人案判決無期徒刑理由。記者蕭雅娟／攝影
士林地方法院行政庭長蔡守訓說明，殺人案判決無期徒刑理由。記者蕭雅娟／攝影

檢察官 馬偕醫院 馬來西亞

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