爆潘孟安免費住豪宅挨告 王鴻薇曝他「心虛」拿不出2關鍵證據

立法委員王鴻薇爆料屏東縣前縣長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力麗集團旗下「力能能源科技」董事長楊宗名下價值5000萬的萬華豪宅「力麒御品」，潘孟安提民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址；台北地方法院今首度開庭，王鴻薇質疑潘孟安提告卻不拿出租約、匯款證明，「這就代表他心虛」。

王鴻薇庭後受訪指出，她質疑潘孟安接受免費豪宅住宿，而潘孟安也曾在記者會透過賴清德競選總部發言人陳世凱出示租約、匯款證明，要顯示她說的是錯的，她有妨害名譽，但潘孟安提出司法訴訟，證據中卻完全看不到租約或匯款證明，「我覺得非常奇怪」。

她說，既然潘孟安都已經到法院提告，只要提示合法的租約和匯款證明，她立刻就敗訴，但為什麼潘孟安捨去這一途，不敢提出宣稱擁有的租約和匯款證明，「這就代表他心虛」，這也是她今天在法庭上提出最大的質疑。

王鴻薇表示，潘孟安委任律師在庭上說她有能力做查證，「這真的笑死人」，想請問民意代表可以調閱任何私人租約，或金流和匯款證明嗎？她又不是檢調單位，對方律師明知即便是民意代表都沒有辦法去調查，竟然提出如此離譜的辯解，她覺得潘孟安和委任律師都知道根本提不出合法的租約和匯款證明。

她說，潘孟安只提民事訴訟而沒有提刑事訴訟是想「鑽巧門」，怕被檢察官認證，潘孟安知道若提告刑事告訴，檢察官最終不起訴處分，即是檢察官認證潘孟安根本就是濫訴，且有接受免費豪宅住宿的可能，潘孟安只提民事訴訟，「難道他只想要我的錢嗎？還是他只是很害怕被法院認證？」

台北地院今開庭，王鴻薇指出，她透過記者會、臉書質疑潘孟安免費住豪宅，而潘也沒有否認，潘孟安提告卻未提供最重要的證物租約、匯款證明，足以證明潘只是用濫訴去移轉自己和光電集團之間的關係，她的陳述言論均有落實查核，並提出助理和爆料者的對話紀錄，足證有落實查證，而非胡亂攀指。

潘孟安律師指出，王鴻薇指潘孟安沒有否認一說，與事實不符，潘孟安曾開記者會嚴正反駁，並表明每月租金6萬多元，並透過陳世凱拿出租約和匯款證明，記者會也經媒體大幅報導。

再者，依王鴻薇所述，反而更加證明完全未盡查證義務，王身為現任立委，具有優於一般人的查證能力，就房屋使用人承租關係，是非常容易查證的，王鴻薇卻捨此不為，最重要的事，王鴻薇嚴重妨害潘孟安的名譽，依法應由王鴻薇舉證證明所述內容為真實。

法官問及雙方是否有調解可能，潘孟安律師表明會再轉達當事人，但王鴻薇當庭拒絕，表示他所做的事是針對公平正義合理質疑和評論，更何況潘孟安到法庭上竟不敢提出證明清白的租約和匯款證明，只敢在記者會中不讓媒體拍攝的虛晃一招，因此她不接受和解。法官庭末諭知2月27日再開庭。