逃死！男掐死馬籍女大生辯加工自殺 一審判無期徒刑

男子陳柏諺，2022年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，辯稱「兩人約好一起長眠」犯謀為同死加工自殺罪，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，死者家屬透過告訴代理人表達憤怒，陳男是故意殺人，希望判處死刑，不要讓台灣淪為馬籍學生地獄。士林地方法院今天下午宣判，陳柏諺到庭聆判，全案依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

全案起源於，陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月密集聯繫，10月13日陳男在蔡女位在士林區的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，涉一手掐脖一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，徒手掐死蔡女逃離現場，返回自己的新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援送醫洗胃，保住性命。

陳柏諺原認殺人罪「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。檢方指出，一般民俗信仰，凶嫌為了防止死者報酬，才會遮著眼睛，避免看到凶手。

陳後續翻供，辯稱蔡女托夢希望他講實話，才會說出兩人約好一起長眠」受蔡女囑託加工自殺，伸右手掐脖2次，蔡女比出事先約定好的雙手合掌手勢，他不忍心放手，後來因蔡女叫他拿抱枕遮臉，他掐脖殺人，犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

辯論終結最後陳述，陳向死者父母道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒，雖然她離開你們，但我願意負責，希望你們給我機會，同意把女兒嫁給我」會每天持續寫心經，想念她。

告訴代理人稱，陳熟識蔡女僅有一周，謀為同死之說根本不合常理，陳男掐死人還買吃的，沒在現場吞藥自殺，反而逃回鶯歌，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書，又選擇殘忍掐脖方式尋死，此案顯然故意殺人，陳男是犯後逃跑，畏罪自殺不成。

死者家屬申請犯罪被害人補償申請金，檢方開會審議由國家撥款180萬元。死者家屬透過告代表示，犯嫌飾辭狡辯謀為同死加工自殺，感到憤怒請求法院參酌長榮大學馬籍女大生遭殺害案，判處死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

公訴檢察官表示，法醫證實蔡女遭他人一次掐扼頸窒息死亡，力道之大造成舌骨骨折，蔡女心理諮商師稱無她無自殺意圖，且案發前仍洗衣晾衣等生活跡象，手機內容無異尋死意圖，反觀陳柏諺，案發1個月前就有殺人犯意，上網查詢「殺女友度她成佛」測謊未通過等情狀，犯罪事實明確，請從重量刑。

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男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片 男子陳柏諺（著灰衣者）涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片