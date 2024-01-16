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嘉市國3生疑遭霸凌暴打 家長報案提告

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義市某國中國3男學生疑遭校園霸凌，昨天放學被一群同校男生圍堵並拳打腳踢，校方獲悉通報後，今天請雙方家長到校，受害學生家長到轄區派出所報案提告。

臉書（Facebook）「黑色豪門企業」社群今天發布一段影片，一群學生放學後圍堵1名男學生，眾人三字經不斷質問，後來4、5名學生即拳打腳踢攻擊，被害學生被打到牆角，在場還有多名同校學生不敢吭聲，後來眾人聽聞有師長前來，一哄而散。

這所國中校長告訴中央社記者，雙方是因為在網路上不當留言引發衝突，昨天晚間獲悉後，立即與雙方學生及家長聯繫，並進行校安通報。校長說，今天上午邀請相關學生及家長釐清事件，校方將針對雙方學生啟動輔導及管教措施，也會加強法治教育，嚴禁暴力偏差行為。

嘉義市教育處表示，任何疑似校園暴力偏差事件都不能輕忽，持續密切關注這起衝突事件後續調查處理結果，並請校方落實輔導及管教措施。

嘉義市警察局少年隊指出，受害學生家長今天到學校轄區派出所提出傷害等告訴，少年隊也將加強巡邏校園周邊，維護校園安全

校園安全 嘉義 社群

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