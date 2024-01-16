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高雄男開車半路迴轉掃倒路燈 酒測值0.13…警未開罰

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄男子迴轉不慎撞倒路燈。記者古和純／翻攝
高雄男子迴轉不慎撞倒路燈。記者古和純／翻攝

23歲林姓男子今天上午9時許，開車行經高雄鳥松區澄清湖風景區後門文前路，在路中迴轉不慎，將路燈撞倒在地。警方獲報到場後，對林男依法實施酒測，測得為0.13MG/L，未超過法定標準值，無需擔負行政罰或刑罰，但還是得負擔毀損路燈的修復費用。

仁武分局指出，當時林男行經鳥松區文前路前，北向南行駛，突然於路中迴轉，車頭不慎擦撞路燈，所幸，林男僅輕傷並無大礙，但經實施吹氣酒測，數值為每公升0.13毫克，並未超過行政罰標準0.15MG/L，並未觸犯道路交通管理處罰條例，無須吊銷駕照或處以罰鍰。

不過，因林男撞毀路燈，主管單位養工處已派員到場，撞倒的路燈移置維修，恐得負擔賠償費用，至於，詳細肇事原因，警方仍需進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄男子迴轉不慎撞倒路燈。記者古和純／翻攝
高雄男子迴轉不慎撞倒路燈。記者古和純／翻攝

酒測 主管

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