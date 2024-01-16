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建築師監造公共工程涉嫌索賄百萬元 依貪汙罪名起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

該工程是二結、羅東車站內電梯變更，包含新建無障礙電梯與改建原有電梯。圖為羅東車站。記者陳敬丰／攝影
該工程是二結、羅東車站內電梯變更，包含新建無障礙電梯與改建原有電梯。圖為羅東車站。記者陳敬丰／攝影

葉姓男建築師是某建築事務所負責人，監造2018年台鐵宜蘭段無障礙電梯新建與原電梯調整工程，涉嫌向營造公司索賄166萬元，並要求轉包電梯工程給特定業者，被拒絕後刻意刁難使工程無法進行。檢方日前偵結，依涉犯貪汙治罪條例提起公訴。

起訴書指出，台鐵局2018年辦理宜蘭各站的電梯調整工程，葉男的建築事務所以969萬元得標成為監造廠商；由於工程規模較大，台鐵局再細分為數個工程，其中二結、羅東無障礙電梯新建工程於2020年1月由甲營造公司（化名）以3320萬元得標。

甲公司得標後，工務經理黃姓男子拜會負責監造的葉男，葉男卻要求甲公司轉包電扶梯與電梯項目給某電梯公司，並支付總工程金額的5%即166萬元做為回饋金；黃男表示要與公司商量，並未答覆，葉男2月再度約他見面，表示若不同意條件，就不讓開工。

甲公司商量過後，決議支付總工程金額1.5%，以及追加工程款10%，追加工程包含不鏽鋼大門、化糞池結構補強與電梯監視器系統等，約200萬元。葉男仍不同意，傳訊息表示要變更電梯設計。甲公司無法接受，回覆「高興怎麼做就去做吧」、「你要求的回饋金一切歸零」。

兩造談崩後，甲公司2020年3月間申報開工，提報施工、品管及勞安等計畫書，葉男不予通過，工程延宕，直到6月葉男與台鐵局因他案糾紛且工程配合不順利暫停監造，改由台鐵局自行監造，工程方開始進行；然而葉男2021年3月又開始監造，繼續阻擋甲公司提出的手扶梯工程計價款申請，直到2022年6月都不予通過。

甲公司無法忍耐，由工務經理黃男向台鐵局提出檢舉，台鐵局轉函給政風處，檢調介入調查，才發現葉男涉犯貪汙治罪條例要求賄賂罪、刑法背信罪與政府採購法意圖私利未遂罪，檢方日前依涉犯貪汙治罪條例起訴。

葉姓建築師監造公共工程涉嫌索賄166萬元，日前遭宜蘭地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴。本報資料照
葉姓建築師監造公共工程涉嫌索賄166萬元，日前遭宜蘭地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴。本報資料照

電梯 台鐵 建築師

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