台鐵太魯閣號事故 前交通部次長懲戒判決記過1次

圖為台鐵408次太魯閣號列車事故現場。聯合報系資料照

台鐵太魯閣號事故發生2年多，交通部前次長祁文中、前台鐵局長張政源、前工務處長陳仲俊涉違失遭彈劾。懲戒法院一審今判祁文中記過1次、張政源及陳仲俊降1級改敘。可上訴。

民國110年4月2日，台鐵408次太魯閣號列車在花蓮清水隧道前，撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人不幸罹難；監察院調查認定被付懲戒人張政源、祁文中及陳仲俊均有違失，彈劾移送懲戒法院審理。

法院合議庭依相關事證認定3人未能督導所屬落實執行職務，且未能建立委外業務的稽查制度，欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，未能改善，終致發生這次事故，情節非輕。

懲戒法院指出，台鐵局於107年間發生普悠瑪號列車事故，造成重大傷亡，後來張政源就任台鐵局長，本應該對於行車安全要特別注意，且普悠瑪列車事故，行政院特別就台鐵局行車安全事項召開會議，研議可行做法，完成台鐵總體檢報告，交付台鐵局執行。

合議庭認為，張政源受命改善台鐵局行車安全，自應特別注意台鐵局列車行車安全事項執行及落實，但他並未記取教訓，謹慎行事，於受命改善行車安全後，所屬人員就行車安全相關事務仍未落實執行，且就如何有效稽核委外的監造、專案管理廠商落實依約執行等事項，也未研議提出妥善制度，導致K51標工程有缺失，久久不能改善，終致發生這次重大傷亡事故。

法院指出，張政源退休後，交通部常務次長祁文中於110年1月16日起代理台鐵局局長，祁文中身兼二職，工作繁忙，他長期在交通部服務，對於台鐵局發生普悠瑪號列車事故，台鐵局應改善行車安全、行政院交付台鐵局執行台鐵總體檢報告等事，均知之甚詳。

合議庭指出，祁文中代理台鐵局長，應格外注意行車安全落實及委外事務確實執行，但未注意，致其代理第75天時發生這次事故，因其代理時間不長，情節較輕。

至於陳仲俊部分，法院指出，自106年3月間即為工務處長，對工務段業務清楚、熟悉，卻對K51標工程長期缺失未能督促所屬落實改善，且對委外業務未規劃妥善稽核制度供長官研究採行。

合議庭審酌，這次事故發生主因是承包商違法利用清明連假施工，且因車輛滑落鐵軌施救不當肇致，3人違失較為次之；3人均長期服務公職，服務期間表現良好，判決祁文中記過1次、張政源及陳仲俊降1級改敘。可上訴。