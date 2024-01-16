快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

台鐵太魯閣號事故 前交通部次長懲戒判決記過1次

中央社／ 台北16日電

圖為台鐵408次太魯閣號列車事故現場。聯合報系資料照
圖為台鐵408次太魯閣號列車事故現場。聯合報系資料照

台鐵太魯閣號事故發生2年多，交通部前次長祁文中、前台鐵局長張政源、前工務處長陳仲俊涉違失遭彈劾。懲戒法院一審今判祁文中記過1次、張政源及陳仲俊降1級改敘。可上訴。

民國110年4月2日，台鐵408次太魯閣號列車在花蓮清水隧道前，撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人不幸罹難；監察院調查認定被付懲戒人張政源、祁文中及陳仲俊均有違失，彈劾移送懲戒法院審理。

法院合議庭依相關事證認定3人未能督導所屬落實執行職務，且未能建立委外業務的稽查制度，欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，未能改善，終致發生這次事故，情節非輕。

懲戒法院指出，台鐵局於107年間發生普悠瑪號列車事故，造成重大傷亡，後來張政源就任台鐵局長，本應該對於行車安全要特別注意，且普悠瑪列車事故，行政院特別就台鐵局行車安全事項召開會議，研議可行做法，完成台鐵總體檢報告，交付台鐵局執行。

合議庭認為，張政源受命改善台鐵局行車安全，自應特別注意台鐵局列車行車安全事項執行及落實，但他並未記取教訓，謹慎行事，於受命改善行車安全後，所屬人員就行車安全相關事務仍未落實執行，且就如何有效稽核委外的監造、專案管理廠商落實依約執行等事項，也未研議提出妥善制度，導致K51標工程有缺失，久久不能改善，終致發生這次重大傷亡事故。

法院指出，張政源退休後，交通部常務次長祁文中於110年1月16日起代理台鐵局局長，祁文中身兼二職，工作繁忙，他長期在交通部服務，對於台鐵局發生普悠瑪號列車事故，台鐵局應改善行車安全、行政院交付台鐵局執行台鐵總體檢報告等事，均知之甚詳。

合議庭指出，祁文中代理台鐵局長，應格外注意行車安全落實及委外事務確實執行，但未注意，致其代理第75天時發生這次事故，因其代理時間不長，情節較輕。

至於陳仲俊部分，法院指出，自106年3月間即為工務處長，對工務段業務清楚、熟悉，卻對K51標工程長期缺失未能督促所屬落實改善，且對委外業務未規劃妥善稽核制度供長官研究採行。

合議庭審酌，這次事故發生主因是承包商違法利用清明連假施工，且因車輛滑落鐵軌施救不當肇致，3人違失較為次之；3人均長期服務公職，服務期間表現良好，判決祁文中記過1次、張政源及陳仲俊降1級改敘。可上訴。

台鐵 張政源

延伸閱讀

遭疑賴清德愛將還參加im.B豪宅趴 張政源因太魯閣列車49命降級改敘

何淑萍掌民航局 卸任林國顯升任交通部次長

軍校生偷帶手機被退學 贏行政訴訟提國賠討薪水…被法官狠打臉

半年積壓延誤221件公文 高雄港警推託敷衍遭記過2次

相關新聞

遭疑賴清德愛將還參加im.B豪宅趴 張政源因太魯閣列車49命降級改敘

2021年4月2日台灣鐵路局408次太魯閣號列車於花蓮清水隧道北口撞及K51標工程工地滑落的施工車輛，造成列車翻覆，2名...

沒160公分當不了女消防員？ 消防署長：不能因身高陷殉職危險

女子陳韻宣2018年通過消防警察特考，翌年1月16日至內政部消防署訓練中心報到，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所...

貿易公司涉詐台新銀行4.9億手法曝光 負責人、員工共2人遭聲押

英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博等人，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南某銀行開立的信用狀及不實海...

颱風天值班浮報加班費2241元 巡官涉詐欺及偽造文書遭起訴

2021年璨樹颱風襲台期間，一名李姓巡官涉嫌浮報2241元的加班費，遭人檢舉。台北地檢署偵查，因李有浮報加班費情形，依涉...

台中保母急著上廁所...2歲女童吊帶勒脖成腦癱 下場賠200萬

台中葉姓保母受託2歲大女童卻沒注意，將有吊帶的包包放一旁急著上廁所，10分鐘出來才驚見女童遭吊帶勒脖已嘴唇發紫昏迷，一度...

教授用假照驗收3橋梁遭判刑 竹縣府：已更換委託廠商檢測均良好

曾任南方澳斷橋檢測人員的前健行科大教授陳明正，之前承攬竹縣府橋梁檢測理應親派員至橋梁現勘拍照，卻上傳不實照片辦理驗收，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。