南方澳斷橋檢測教授陳明正 竹縣3座橋用假照片驗收判刑6月

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南方澳跨港大橋2019年月10月斷裂坍塌，造成6死12傷，3艘漁船壓毀。聯合報系資料照

曾任南方澳斷橋檢測人員的前健行科大教授陳明正，之前承攬竹縣府橋梁檢測理應親派員至橋梁現勘拍照，卻上傳不實照片辦理驗收，新竹地院依行使業務登載不實文書罪判刑6月。

新竹地方法院判決書指出，陳明正設立萬喬豐工程技術顧問公司時為財團法人健行科技大學的教授，公司辦公地點設於校內，另外1名被告為黃姓男子是健行科大學生，應聘為學校的研究助理，實質在公司擔任橋梁檢測員。

判決書表示，萬喬豐公司於2018年承攬「新竹縣政府橋梁基本資料建置及安全檢測評估案」，陳明正為此案主持人竟指示黃男在第二代橋梁管理系統上，虛偽登錄公司有派員到新豐鄉新竹縣新豐鄉太和橋、後湖橋、瑞光橋現場檢測橋梁的照片。

判決書說，但照片是將其他公司於2016年拍攝照，透過分別裁切後再製成照片檔案共56張，藉以充當萬喬豐派員到現場拍攝，甚至持此報告向新竹縣政府辦理驗收。

判決書表示，陳明正身為教授，而橋梁檢測更牽涉到公共安全，竟不思以正當方式完成，惡性不輕，還否認犯行藉口推託，依行使業務登載不實文書罪將陳男判處6個月、黃男處4個月，黃男獲緩刑2年，均得易科罰金。可上訴。

2019年10月宜蘭南方澳大橋斷裂坍塌案，陳明正遭質疑檢測南方澳橋梁標案的「健行科大陳明正團隊」，得標到審查都是自己人，但陳明正透過友人向媒體稱指控不實。事後，宜蘭地檢署查出萬喬豐承包宜蘭縣境內多起橋梁檢測工程造假，未實際檢測就用假照片通過檢測等情形，依詐欺取財等罪嫌起訴陳明正。