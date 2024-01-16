重回市政後首度治安會報 侯友宜強調加強校安嚴查酒駕

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持1月份治安會報，感謝警察在選舉過程中對查賄、制暴及維護治安的付出。他說，許多特勤維護工作上警察非常辛苦，在每個崗哨及路口都要派人，未來這部分特別勤務應該要減少，把重點放在查察賄選及制暴，未來會與選委會及國安單位好好檢討，不要讓警察疲於奔命。

侯友宜致詞表示，在選舉這段時間也看到新北市的警察在治安工作及打擊犯罪上並沒有懈怠，發生的所有重大刑案都能在第一時間偵破。另外在這段時間發生警察同仁不幸事件，都關心如何做好心理建設及如何照顧這些同仁，在崗位上做好每一個角色。

侯友宜表示，校安問題一刻都不能輕易疏忽，所以校園通報的建立網絡上除少輔會及高關懷通報青少年中心及高關懷家庭，都必須要更緊密建構社會安全網，警察局一定要從源頭上管理，勿讓黑幫影響到校園，雖立法時效未逮，但校安不能因等待立法的時間而疏忽掉。

對於即將到來的農曆春節尾牙頻繁，酒後肇事也日趨增加，侯友宜也特別宣示要嚴格取締酒駕，在農曆新年期間做好治安、為民服務及交通等3項重點工作，讓全國民眾都能安心過個好年。