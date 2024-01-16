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苗栗縣前議員謝芳紋夥男友詐助理費331萬 二審今仍判緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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苗栗縣議員謝芳紋涉嫌詐領助理費，台中高分院今宣判，維持緩刑宣告，謝女過去在議會質詢時，曾拿出K他命，引發議論，也遭裁罰。圖／本報資料照
苗栗縣議員謝芳紋涉嫌詐領助理費，台中高分院今宣判，維持緩刑宣告，謝女過去在議會質詢時，曾拿出K他命，引發議論，也遭裁罰。圖／本報資料照

苗栗縣議員謝芳紋涉嫌在2010年至2018年擔任議員期間，與徐姓男友詐領助理費，共詐得331萬餘元，一審判謝女2年徒刑、緩刑5年，徐判刑2年、褫奪公權4年，全案上訴台中高分院後，今天宣判，合議庭認定一審量刑妥適，駁回檢方上訴，維持一審原判，仍可上訴。

判決指出，謝芳紋曾是苗栗縣議會第17屆、18屆議員，謝女在2010年3月至2018年12月擔任議員期間，與協助統籌議員服務處人事費用支出的徐姓男子，明知沒有聘用廖女、何女擔任公費助理，任仍利用職務上機會，詐取財物的犯意聯絡，由廖女、何女提供存摺後，由謝女製作不實聘書，向苗栗縣議會申請每月4萬元的薪資，詐得331萬元。

另外謝女與徐姓男子為支應其他私聘助理費用，明知僅以每月1萬至2.8萬元的較低薪資，聘請陳女等5人，但仍向議會浮報薪資為2萬元至4萬元公費助理，二人被檢方指控涉嫌利用職務詐取財物罪。

苗栗地院審酌，謝女、徐男已在偵查中自白，謝女繳回犯罪所得165萬餘元，得減輕其刑，徐男則繳回部分犯罪所得，因徐不具縣議員身分，可罰性較輕，依法減輕其刑，考量謝女擔任議員，反映民意、服務選民，對地方發展有貢獻，但虛報、浮報助理詐領之助理費，主要是為支應其他實際私聘助理的薪資等開銷，衡量其犯罪情節，與其他詐取公家財物後中飽私囊等行為的惡性仍屬有別，依刑法第59條規定，酌量減輕其刑。

一審判謝芳紋共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月。應執行有期徒刑2年、緩刑5年、公益捐50萬元、褫奪公權5年。徐男共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月。應執行有期徒刑2年。褫奪公權4年。

全案上訴台中高分院後今天宣判，合議庭認為原審量刑妥適，檢察官上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

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