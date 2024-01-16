新竹女開車撞過馬路行人骨折 法官轟助長台灣行人地獄惡名判4月
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又見行人地獄！陳姓女子去年5月開車行經新竹縣竹北市縣政北路南段，由北往南方向行駛，經過一處路口欲右轉時，沒察覺林姓行人正徒步走在行人穿越道上，也未注意車前動態，便直接開車撞上，林當場倒地，右手腕骨折；新竹地院審理終結，法官痛批陳女助長台灣行人地獄惡名，依過失傷害罪將陳判刑4月。
判決書指出，50歲陳女去年5月8日傍晚開車沿新竹縣竹北市縣政北路南段由北往南方向行駛，行經縣政北路南段與興隆路一段路口，欲右轉駛進興隆路一段時，疏於注意車前動態，沒看見林姓行人正沿興隆路一段由南往北步行在行人穿越道，便直接開車撞上，林當場倒地，右側橈骨骨折，陳則報警向警方坦承肇事。
法官認為，陳女駕駛自用小客車行經行人穿越道，未暫停禮讓行人先行通過，且未注意車前狀況、隨時採取必要安全措施過失，因而不慎衝撞林姓行人，使對方右側橈骨骨折，陳女所為雖非故意犯罪，但無形中助長台灣行人地獄之惡名，陳女雖坦承犯行，但未與林姓行人和解，並賠償損害，審酌依過失傷害罪判刑4月，易科罰金12萬元。
對此，新竹市警方提醒，「汽車未停讓行人」可處6000元罰鍰，若因肇事致人受傷或死亡，最重可處3萬6000元罰鍰。車輛行經路口前，應先在停止線前減速，注意往來人車，遇有行人穿越馬路時，務必暫停並與行人保持3米以上距離，確保用路安全。
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