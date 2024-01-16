酒駕女餐廳做洗碗工無力繳納罰鍰 執行署予分期緩繳
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嘉義縣水上鄉賴姓女子遭警攔查拒絕酒測，被裁罰18萬元，她拒繳被移送行政執行署嘉義分署強制執行，未執行前又因酒駕犯公共危險罪入監服刑。出獄後，分署扣押她的所有存款，賴女驚覺事態嚴重，主動聲請分期繳納，分署查明她的濟狀況允予分期。
嘉義分署表示，2021年1月2日深夜賴女騎機車行經嘉義市新民路時，遇警察攔查拒絕接受酒測，被嘉義市監理站裁罰18萬元罰鍰，她拒繳罰款。分署派員催繳，賴女因車禍左小腿骨折開刀後在家休養，表示無力繳罰鍰。分署定期命她報告財產狀況，但賴女仍舊置之不理。
不料，賴女前次酒駕罰鍰還未繳納，又在2022年再度酒駕被逮，被以公共危險罪判刑6個月入監服刑，2023年5月出獄。期間，嘉義分署查扣賴女在監獄的保管金，同時扣押她在3家銀行存款共1萬餘元。
面對分署接二連三的扣押命令，賴女主動前來分署聲請分期繳納，對於因酒駕罰鍰甚至入獄服刑十分後悔，表示以後再也不敢了。
分署調查賴女財產狀況，發現她確實沒有財產可供執行，目前在餐廳做洗碗工作維生，經濟狀況不佳，符合分期繳納審核標準，因此准許她每月分期繳納聲請。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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