男出獄後謀職不順 怒砸西門派出所警用機車下場曝

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陳男因謀職不順，竟撿起地上磚頭怒砸一旁的警用公務機車，將機車砸個稀爛，隨後回過神進去派出所自首；新竹地院審理終結，將陳依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑3月，易科罰金9萬元。示意圖／ingimage

陳姓男子先前犯下傷害罪遭桃園地方法院判刑入獄，出獄後到處謀職，去年9月10日，陳在新竹市遊蕩，因謀職不順心懷不滿，閒晃到警一分局西門派出所前，竟撿起地上磚頭怒砸一旁的警用公務機車，將機車砸個稀爛，隨後回過神進去派出所自首；新竹地院審理終結，將陳依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，陳男有妨害自由、傷害等前科，最後一次因傷害等案件遭桃園地院判刑2月，於去年4月12日執行完畢，再執行拘役50日後出獄。但陳出獄後不知悔悟，到處找工作都不順，同年9月10日深夜行經新竹市警一分局轄下西門派出所，竟持地上磚頭怒砸警用公務機車，使機車爆閃燈，儀錶板、車尾燈都被砸爛，之後陳回過神，自行走進派出所坦承犯行。

法官認為，陳男僅因謀職不順，即持磚塊毀損警用機車，做出毀壞公物的行為，此舉已侵害國家法益，考量陳始終坦承犯行，不過目前尚未針對毀損公物部分向派出所賠償完畢，審酌依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑3月，易科罰金9萬元。