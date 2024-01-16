大逆轉！花蓮玉里前鎮長送豬涉賄 民事二審改判當選有效

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花蓮縣玉里鎮前鎮長龔文俊（中）賄選案，民事二審大逆轉，改判當選有效。他去年8月曾出面喊冤，強調送的都是殘料、廢棄料，毫無價值。本報資料照片

花蓮縣玉里鎮前鎮長龔文俊，被控2022年底選舉期間送豬頭、豬隻行賄，一審刑、民事雙輸，但民事二審大逆轉，花蓮高分院法官認定他送的是傷殘豬隻，沒有價值，改判當選有效確定；檢方表示刑事部分還在二審，會繼續爭取有罪判決。

62歲的龔文俊為國民黨籍，被控兩年前玉里鎮長選舉時，為拉攏原住民部落，由林姓椿腳居間聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，為他拉票。去年6月花蓮地方法院民事一審判決當選無效，刑事庭一審去年8月重判5年、褫奪公權6年。

龔不服判決，刑民事均上訴二審，主張他養豬40年，長年以來會將傷殘病弱、體重不足的豬隻，或是供應實驗單位後的殘料送人，全是不值錢的廢棄料，不是為選舉才送，且這次是經人詢問後被動給予，不是主動分送，原判決卻用市場價格計算價值，完全錯誤。

花蓮高分院民事庭本月15日宣判，採納龔的說法，認為龔所送豬隻沒有價值，不會動搖選民投票意向，沒有對價關係，廢棄原一審判決，改判龔當選有效確定。

花蓮地檢署表示，此案民事採三級二審，已不能再上訴，不過刑事部分二審還在審理中，將參考民事二審的判決理由，繼續爭取刑事有罪。

龔文俊因為刑事一審被判刑，去年8月遭到停職至今，縣府表示，依據公職人員選罷法相關規定將龔停職，雖然民事改判當選有效，但因刑事部分還在審理，必須等無罪確定才能復職。