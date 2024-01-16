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影／高雄阿伯逆向違停遭警攔 酒測高達0.9還直呼「不可能」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

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高雄仁武日前59歲顏姓男子駕小貨車逆向違停路邊，遭派出所巡邏警攔查，顏男下車走路搖晃還渾身酒氣，一度拒絕酒測，經警員勸導後，顏男才坦承朋友聚餐小酌高粱和啤酒，經實施酒測值超標，顏男一聽酒測值每公升0.9毫克，直呼「不可能」，最終仍被警方依公共危險罪嫌移送偵辦。

上周六中午12時許，仁武分局仁武派出所巡邏員警巡邏行經仁武區南昌巷，發現一輛小貨車於路口10公尺處逆向違停，因該路段為狹窄巷弄會車不易，警方見狀上前攔查並勸導移車，不料駕駛顏男下車滿臉通紅還散發酒味，一度心虛向著住家走去，不理會警方稽查。

住家鐵門都開到一半，經警喝令攔阻，顏男也只好乖乖就範。顏男坦承，在友人住處喝了幾杯高粱與啤酒，自認酒量很好，能安全開車返家，不料，車才剛停好，就遇上警方的巡邏車，只好硬著頭皮下車躲進家門。

「手不要過來，嘴巴吹氣就好！」過程中，顏男不願配合酒測，一度與員警發生口角拉扯，最終，一測果然超標，顏男見酒測值高達每公升0.9毫克，也嚇了一跳，直呼「不可能」還要求重測。

員警告知顏男測了就無法重新吹測。警方現場依法宣讀三項權利後，將顏男依公共危險罪現行犯，逮捕送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方要求阿伯酒測吹氣。記者古和純／翻攝
警方要求阿伯酒測吹氣。記者古和純／翻攝
阿伯一度不理警方攔查，逕自要返家。記者古和純／翻攝
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酒測 超標 違停

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