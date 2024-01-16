棄置2萬4000多噸廢棄物 環保犯罪集團主嫌判5年

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彰化地檢署日前查出，有環保犯罪集團以多間園藝公司名義，將2萬4000多噸廢棄物棄置在台中、彰化等縣市，彰化地院法官判處郭男、黃男等人，有期徒刑5年至4個月不等。

根據台灣彰化地方法院昨天公布的判決書，彰化檢方民國111年查出，由地主和仲介等人組成的環保犯罪集團，將事業廢棄物以堆肥為名義，棄置在台中、彰化、雲林以及嘉義縣等多處農田魚塭，因此依違反廢棄物清理法將業者提起公訴。

判決書指出，犯罪集團以園藝公司名義，租用大範圍的農地與魚塭，數百輛次大型曳引車不分晝夜，把塑膠、合板、隔熱板等各種事業廢棄物，棄置在農地魚塭地上。

判決書指出，犯罪集團以「廢棄物再利用行為」為名義，賺取事業廢棄物處理費，合計亂倒廢棄物總量為6萬215立方公尺、重達2萬4086公噸，已影響農地正常用途。

地院法官審酌，環保犯罪集團以合法掩蓋非法，棄置面積甚廣，集團開設的3間公司已違反廢清法，判處罰款合計新台幣1700萬元，郭姓、李姓及黃姓男子3名主嫌分別判處有期徒刑5年、2年、2年6月，司機、會計、地主等18人判刑4月至6月不等，全案仍可上訴。

彰化縣環保局今天指出，犯罪集團在彰化縣有6處堆置場，被告已自行清理2處、另1處正在清理中，尚未清理的3處皆依廢清法，由環保局代為執行再追討清理費用。