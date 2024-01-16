支持小農！他假冒農友拍賣水蜜桃及甜柿不出貨 詐6550元遭訴

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市八德區陳姓男子涉嫌在小農自組的臉書粉絲專頁上刊登出售水蜜桃、甜柿廣告，並以「假拍賣」等方式，讓熱心訂購支持小農的民眾誤認是以低於市價至少六成的價格購得，導致陳、齊姓被害人不察，匯入共6550元至陳男指定帳戶後，遲遲收不到水蜜桃或甜柿憤而提告，桃園地檢署偵結，將陳男依詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，26歲陳姓男子分別於2022年4、5月間，在「台灣小農自產自銷聯盟」的臉書粉絲專頁上，以「陳小峰」的暱稱，公開po網散布販售水蜜桃、甜柿等資訊，隨即以「假拍賣」的方式，讓陳姓、齊姓消費者陷於錯誤，分別將1200元及5350元各自匯入陳男姊姊的永豐銀行帳戶和郵局帳戶之後，陳卻置之不理、拒不出貨，讓購買民眾等了數月才知被騙，氣得向桃市警八德分局提告。