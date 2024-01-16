快訊

NBA／格林復出無用！勇士末節得分荒不敵殘陣灰熊

2024「全球最安全航空公司」出爐！這家航空奪冠 長榮航空排第14

礁溪驚爆槍戰「女被強押旅館」！警攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

支持小農！他假冒農友拍賣水蜜桃及甜柿不出貨 詐6550元遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市八德區陳姓男子涉嫌在小農自組的臉書粉絲專頁上刊登出售水蜜桃、甜柿廣告，並以「假拍賣」等方式，讓熱心訂購支持小農的民眾誤認是以低於市價至少六成的價格購得，導致陳、齊姓被害人不察，匯入共6550元至陳男指定帳戶後，遲遲收不到水蜜桃或甜柿憤而提告，桃園地檢署偵結，將陳男依詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，26歲陳姓男子分別於2022年4、5月間，在「台灣小農自產自銷聯盟」的臉書粉絲專頁上，以「陳小峰」的暱稱，公開po網散布販售水蜜桃、甜柿等資訊，隨即以「假拍賣」的方式，讓陳姓、齊姓消費者陷於錯誤，分別將1200元及5350元各自匯入陳男姊姊的永豐銀行帳戶和郵局帳戶之後，陳卻置之不理、拒不出貨，讓購買民眾等了數月才知被騙，氣得向桃市警八德分局提告。

檢警調查時，假冒小農的陳姓男子坦承犯案，陳的姊姊也證稱，弟弟有向她借用郵局、永豐銀行及台灣銀行等3個帳戶，陳、齊姓被害民眾出庭時，提供與陳姓男子的對話截圖，以及匯款的單據佐證，檢方將陳男依觸犯刑法的以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌起訴。

桃園八德陳姓男子涉嫌假冒農友在小農的粉專刊登出售水蜜桃、甜柿等訊息，收款後卻不出貨，桃園地檢署偵結，將陳男依詐欺罪起訴。圖／翻攝自「台灣小農自產自銷聯盟」臉書粉絲專頁
桃園八德陳姓男子涉嫌假冒農友在小農的粉專刊登出售水蜜桃、甜柿等訊息，收款後卻不出貨，桃園地檢署偵結，將陳男依詐欺罪起訴。圖／翻攝自「台灣小農自產自銷聯盟」臉書粉絲專頁

永豐 郵局 提告

延伸閱讀

宥勝遭訴猥褻罪今開庭 曾三度發聲喊冤質疑「坦白錯了？」

哈一口電子菸 睡醒下體流血已非處女身 男網友遭訴

不滿被嫌身體有味道 街友揮酒瓶安全帽傷人遭訴

假傳銷真拉下線收款1.9億 港商商暉資本19人遭訴

相關新聞

貿易公司涉詐台新銀行4.9億手法曝光 負責人、員工共2人遭聲押

英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博等人，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南某銀行開立的信用狀及不實海...

影／假外商偽造提匯單詐台新銀4.9億 誌富負責人遭聲押

台新銀昨天傳出4.9億元詐貸案。英屬維京群島誌富公司涉偽造不實提貨單、匯款單等文件，營造公司營運良好假象，詐取4.9億元...

廢棄物倒4縣市 7公司挨罰 21人判刑

彰化地檢署破獲3個環保犯罪集團，虛設園藝公司「假再利用，真棄置」，將2萬4086公噸廢棄物，棄置在台中、彰化、雲林和嘉義...

指陳吉仲抄襲 藍3人被判拘役

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃去年九月開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「抄襲慣...

支持小農！他假冒農友拍賣水蜜桃及甜柿不出貨 詐6550元遭訴

桃園市八德區陳姓男子涉嫌在小農自組的臉書粉絲專頁上刊登出售水蜜桃、甜柿廣告，並以「假拍賣」等方式，讓熱心訂購支持小農的民...

撬開台南聖母廟魚飼料販賣機 2男趁選舉日合作偷3千遭警逮

台南市許姓和郭姓男子因缺錢花用，大選投票日凌晨1點多，2人共騎機車到安南區土城聖母廟偷竊魚飼料販賣機內現金3千元。廟方人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。