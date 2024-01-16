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貿易公司涉詐台新銀行4.9億手法曝光 負責人、員工共2人遭聲押

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

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英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博（中）。記者房荷庭／攝影
英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博（中）。記者房荷庭／攝影

英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博等人，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南某銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，獲得4.9億元。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，訊後依涉犯銀行法，向法院聲請羈押禁見王孟博、員工葉佳浩，另李姓妻子與郭姓員工請回。

據了解，2022年間，王孟博等人從事外貿中間商業務，替越南一間公司向澳洲的木材公司進口美金1500萬元、折合新台幣約4.9億元的木材。

事實上，王等人並沒有如實購買木材，涉持著由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，台新銀行支付4.9億元給誌富。

不過，台新銀行以4.9億買下信用狀後，發現王提供的海運提單憑證等都是假的，也未獲付款，等於花4.9億買下的信用狀如同廢紙，因而主動移請檢調偵查。

北檢昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，漏夜複訊王姓夫妻、葉及郭姓員工共4人，全案朝訊涉犯銀行法第125條之3第1項之詐欺銀行罪方向偵辦。檢察官漏夜複訊，訊後今依涉犯銀行法，向法院聲請羈押禁見王孟博、葉佳浩，另李姓妻子與郭姓員工請回。

員工葉佳浩。記者房荷庭／攝影
員工葉佳浩。記者房荷庭／攝影
郭姓員工（中）訊後請回。記者房荷庭／攝影
郭姓員工（中）訊後請回。記者房荷庭／攝影
王妻李姓女子（右）訊後請回。記者房荷庭／攝影
王妻李姓女子（右）訊後請回。記者房荷庭／攝影

信用 越南 北市

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