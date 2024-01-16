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廢棄物倒4縣市 7公司挨罰 21人判刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

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環保犯罪集團租用農地傾倒逾2.4萬公噸工業和建築廢棄物。圖／彰化地檢署提供
環保犯罪集團租用農地傾倒逾2.4萬公噸工業和建築廢棄物。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署破獲3個環保犯罪集團，虛設園藝公司「假再利用，真棄置」，將2萬4086公噸廢棄物，棄置在台中、彰化、雲林和嘉義縣等12處偏遠地區，不法獲利7388萬元。近日彰化地院判決出爐，7家公司依違反廢棄物清理法，各罰款30萬至600萬元，李姓、林姓、黃姓負責人以及相關人員21人分別遭處4月至5年有期徒刑。

中部沿海淪為「亂倒樂園」風聲傳出已久，彰化地檢署國土專組檢察官2021年查獲合法再利用機構，夥同清除、運輸、地主和仲介組成環保犯罪集團，假借「事業廢棄物再利用」作為堆肥，將大量含有膠合板、爐渣、營建廢棄物等事業廢棄物，棄置在中、彰、雲、嘉多處農田魚塭。

判決書指出，犯罪集團假稱經營園藝，以「堆肥」為名租用大範圍農魚塭地，不分晝夜以數百輛次大型曳引車把外觀像木屑，實為沒合法處理的塑膠、合板、隔熱板等各種事業廢棄物，棄置在農地魚塭地上。

犯罪集團又以合法事業廢棄物再利用機構為掩護，以每公噸3000元至5500元，對外收取非屬「公告直接再利用」事業廢棄物，再勾結仲介、司機或地主運往農魚塭地棄置，嚴重破壞農業生態和水、土、空氣品質。

判決書指出，該集團以「廢棄物再利用行為」為包裝，不法牟取事業廢棄物處理費，合計亂倒廢棄物總量6萬215立方公尺、重達2萬4086公噸，棄置點皆為農牧用地，堆置物直接接觸土壤，已影響農地正常用途，過去台中某破碎場曾連燒3日，大量濃煙及惡臭引起民怨。

法官審酌，環保犯罪集團以合法掩蓋非法，棄置面積甚廣，伍營、端木環保科技、正大磊材料3家公司被依違反廢清法，各罰款600萬、600萬及500萬元，並沒收、追徵犯罪所得。郭姓、李姓、黃姓3名主嫌分別判處有期徒刑5年、1年、2年6月，司機、會計、地主等18人則判刑4月至6月不等，可上訴。

廢棄物 彰化 罰款

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