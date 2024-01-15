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媽驗女兒DNA打官司 自證婚內出軌受孕

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

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南投一名林姓女子離婚前出軌受孕，離婚後生下女兒，但婚內受胎屬婚生子女，等於女兒與前夫沒血緣關係，法律上的老爸仍是前夫，因此提起否認子女之訴，以DNA證明女兒與前夫無血親。南投地院法官判決，林女所生小孩非前夫的孩子。

林女和前夫結婚9年多，疑因婚內出軌且懷孕，兩人去年協議離婚，而她離婚後同年產下一女，她知悉女兒並非前夫的親生子女，但按法律規定，從子女出生日回溯第181日起至第302日止，為受胎期間，受胎期間有婚姻關係，推定其所生子女為婚生子女，導致就算已經離婚，孩子法律上的爸爸仍是前夫。

林女為此到南投地方法院，為不滿1歲的女兒和前夫提起否認子女之訴，並找女兒生父與女兒驗DNA做親子鑑定，無法排除兩人之親子關係，確認兩人之間有血緣關係，等同也證明自己是婚內出軌時受孕，因此前夫並非女兒的老爸。

法官認為，現代生物醫學科技進步，以DNA檢驗方法鑑定子女的血統來源，技術已極為精準及成熟，足以採信認定林女所生小孩是與他人受胎所生，與林女前夫並無血緣關係，判決准許林女提起的否認子女之訴。

但該起訴訟，原告林女雖訴請否認子女雖於法有據，但該案不可究責被告的前夫及女兒，訴訟費用若由被告2人負擔，恐有不公，因此訴訟費用由林女負擔。

林女為此到南投地方法院，為不滿1歲的女兒和前夫提起否認子女之訴。 示意圖／ingimage
林女為此到南投地方法院，為不滿1歲的女兒和前夫提起否認子女之訴。 示意圖／ingimage

親生子女 離婚

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