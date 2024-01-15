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引進北部廢棄物倒中部4縣 假環保真亂倒判決出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

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彰化地檢署兩年多前破獲「假再利用，真棄置」3個集團，先破碎2萬4086公噸爐渣、營建廢棄物，再載到中、彰、雲、嘉等12處偏遠地區違法傾倒，獲利7388萬元。彰化地方法院審結，依違反廢棄物清理法對7家公司罰款30萬至600萬元，對李姓．林姓、黃姓等負責人及相關人員21人分處4月至5年有期徒刑。

中部沿海淪為「亂倒樂園」風聲傳出已久，彰化地檢署國土專組檢察官根據彰化縣環保局情資，由13名檢察官率同偵查團隊210人次，2021年8月發動搜索彰化、嘉義及台中等48處地點，查獲合法再利用機構夥同清除、運輸、地主和仲介組成環保犯罪集團，假借「事業廢棄物再利用」作為堆肥，將大量含有膠合板、爐渣、營建廢棄物等事業廢棄物，運到中、彰、雲、嘉多處農田魚塭。檢察官偵結移送彰化地方法院審理，一審判決出爐。

判決書指出，犯罪集團假稱經營展圖園藝、鴻森園藝，以「堆肥」為名租用大範圍農魚塭地，用鐵皮圍籬大規模圈地，懸掛大型園藝公司布幕招牌掩人耳目，接著不分晝夜用數百輛次大型曳引車把外觀像木屑，實際上是沒合法處理的塑膠、合板、隔熱板等各種事業廢棄物棄置在農地魚塭地上。

犯罪集團又申請登記合法事業廢棄物再利用機構做為掩護，以每公噸3000元至5500元，向事業及民眾收取非屬「公告直接再利用」種類的家具、木質類事業廢棄物，先做簡單破碎處理，再勾結仲介和司機或地主運往農魚塭地棄置，而且有些廢棄物還混入爐渣、廢木材混合物載到彰化地區任意棄置，或任由北部地區司機將台北、新北兩市的工程事業廢棄物運到彰化農地魚塭亂倒，嚴重破壞農業生態和水、土、空氣品質。

判決書指出，該集團以「廢棄物再利用行為」做為包裝，不法牟取事業廢棄物處理費，合計亂倒廢棄物總量6萬215立方公尺、重達2萬4086公噸，棄置點皆為農牧用地，堆置物直接與土壤接觸，對環境介質造成不利之改變，已影響農地正常用途，過去台中某破碎場曾連燒3日，火災的大量濃煙及惡臭引起民怨。

法官審酌，環保犯罪集團以合法掩蓋非法，棄置面積甚廣，對環境影響非微，伍營、端木環保科技、正大磊材料三家公司被依違反廢棄物清理法，各罰款600萬元、600萬元、500萬元，並沒收、追徵犯罪所得。郭姓、李姓、黃姓3名主嫌各被判處有期徒刑5年、1年、2年6月，司機、會計、地主等人18人各依未經許可提供土地堆置廢棄物罪、非法清理廢棄物罪等罪，被判刑4月至6月不等有期徒刑，可上訴。

彰化地檢署查獲環保犯罪集團租用農地傾倒工業和建築廢棄物。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署查獲環保犯罪集團租用農地傾倒工業和建築廢棄物。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署查獲環保犯罪集團租用農地假裝是堆肥場。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署查獲環保犯罪集團租用農地假裝是堆肥場。圖／彰化地檢署提供

廢棄物 爐渣

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