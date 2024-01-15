快訊

選後回歸「少康戰情室」 趙少康這日重拾主持身分

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」 喊不會退民眾黨

基亞高層被控非常規交易獲不起訴 檢：處分虧損單位非壞事

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

基亞生物科技公司（3176）董事長張世忠，胞妹張姿玲、妹婿黃子亮、財務長歐朝銓、時任總經理鄭毓仁等5人，被控2014年間起為募資從事分子檢測業務，股權交換影響基亞利益，又出售具現金流的資產，涉證券交易法非常規交易罪及特殊背信罪。士林地檢署偵結，認為切掉如毒瘤的虧損單位，未必是壞事，張世忠等5人獲不起訴處分。張等5人涉犯內線交易罪另案偵辦中。

不起訴指出，基亞公司2014年間肝癌新藥「PI-88」解盲失敗，股票大跌，在台灣難以募資，基亞公司董事會2014年間決議通過，用1：1的換股比例，將子公司TBG全部股份，交換progen公司（當時為澳洲的上市公司）1億1百萬餘股，以利在澳洲市場募資。

基亞等5人被控涉嫌隱匿會計師，換股後打算處分progen公司旗下2項主要資產，研發中新藥「PG-545」及藥品代工廠「PharmaSynth」，導致換股比例不合理，損壞基亞利益，損失全體股東9988萬餘元。

基亞等人在2016年間以220萬元澳幣出售「PharmaSynth」給管理階層，簽約僅收10萬元澳幣，剩餘210萬澳幣則是1年、2年後分期收取；同年間又將當時擁有「PG-545」新藥資產的PG500公司，以600萬元澳幣賣給管理階層，僅收1000元澳幣，剩餘款3年後再行收款，導致基亞2017年度折價、壞帳損失9799萬餘元。

會計師證稱，沒人告知他換股後要處分2項資產，計算方式不同會影響出售價格，另外仍須著重兩項資產將來對公司到底是利多還是利空，若沒帶來營收，即時出售未嘗不是好事。

檢察官認為，「PG-545」研發新藥及「PharmaSynth」藥品代工廠，雖是progen公司主要現金流入單位，但整體營收卻是「虧損單位」基亞反向併購後，若以分子檢測新業務募資，及時處理「PharmaSynth」「PG-545」避免募資燒光，就市場投資人而言，切掉宛如公司的「毒瘤」未必是壞事。

檢方認為，progen公司在2015年重訊，明確揭露反向併購案著手評估，是否保留、拆分2項資產。基亞等人出售2項資產，賣給公司管理高層且拉長帳期，而非賣給自己私下成立的公司，progen公司最終下市，基亞是最大受害，全案張世忠等5人，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

去年檢調約談包括高端母公司基亞生技董事長張世忠（圖）等10餘名相關人士。聯合報系資料照片
去年檢調約談包括高端母公司基亞生技董事長張世忠（圖）等10餘名相關人士。聯合報系資料照片

資產 會計師 澳洲

延伸閱讀

免貸款免利息 雲林縣青年創業補助金最高200萬元即日起開放申請

房客欠租被房東斷水電 續住1個月反被控竊電竊水

里長發350元物資禮盒遭控賄選 他一審當選無效...刑事今獲判無罪！

台中女倒車撞翻機車溜了 被控肇逃「罰3千」她辯一句獲撤單

相關新聞

影／涉收購郭台銘連署書案 潮州鎮長周品全收押近兩個月今復職

屏東縣潮州鎮長周品全去年涉收購郭台銘連署書案，去年11月19日遭收押禁見，屏東縣政府派參議黃道東代理鎮長，檢方昨日認定周...

台南殺警案二審開庭 要查凶手服役時是否受過特種訓練

台南高分院今天下午首度開庭審理林信吾涉嫌殺死雙警命案，林信吾一審時被台南地院判處死刑，褫奪公權終身。 林信吾說，他服役時...

基亞高層被控非常規交易獲不起訴 檢：處分虧損單位非壞事

基亞生物科技公司(3176）董事長張世忠，胞妹張姿玲、妹婿黃子亮、財務長歐朝銓、時任總經理鄭毓仁等5人，被控2014年間...

遭控抄襲慣犯勝訴 陳吉仲：公道終還奉勸勿再傷害學術研究

國民黨北市議員張斯綱等3人年前召開記者會，指前農委會主委陳吉仲研究報告抄襲，台北市地方法院今判張思綱等3人拘役50至55...

天道盟尊賢會詐9人獲利2000多萬元 神明眼底下遭逮

以陳姓男子為首的天道盟尊賢會成員，利用「假投資」等手法騙走9名被害人2000多萬元，刑事局南打經多日蒐證，陸續在高雄、台...

合法掩護非法 非法營建廢棄物集團半年內倒遍雲林13鄉鎮

雲林縣去年五月破獲一起亂倒廢土案，檢警擴大追查，查獲以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，共查獲57人，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。