基亞高層被控非常規交易獲不起訴 檢：處分虧損單位非壞事

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基亞生物科技公司（3176）董事長張世忠，胞妹張姿玲、妹婿黃子亮、財務長歐朝銓、時任總經理鄭毓仁等5人，被控2014年間起為募資從事分子檢測業務，股權交換影響基亞利益，又出售具現金流的資產，涉證券交易法非常規交易罪及特殊背信罪。士林地檢署偵結，認為切掉如毒瘤的虧損單位，未必是壞事，張世忠等5人獲不起訴處分。張等5人涉犯內線交易罪另案偵辦中。

不起訴指出，基亞公司2014年間肝癌新藥「PI-88」解盲失敗，股票大跌，在台灣難以募資，基亞公司董事會2014年間決議通過，用1：1的換股比例，將子公司TBG全部股份，交換progen公司（當時為澳洲的上市公司）1億1百萬餘股，以利在澳洲市場募資。

基亞等5人被控涉嫌隱匿會計師，換股後打算處分progen公司旗下2項主要資產，研發中新藥「PG-545」及藥品代工廠「PharmaSynth」，導致換股比例不合理，損壞基亞利益，損失全體股東9988萬餘元。

基亞等人在2016年間以220萬元澳幣出售「PharmaSynth」給管理階層，簽約僅收10萬元澳幣，剩餘210萬澳幣則是1年、2年後分期收取；同年間又將當時擁有「PG-545」新藥資產的PG500公司，以600萬元澳幣賣給管理階層，僅收1000元澳幣，剩餘款3年後再行收款，導致基亞2017年度折價、壞帳損失9799萬餘元。

會計師證稱，沒人告知他換股後要處分2項資產，計算方式不同會影響出售價格，另外仍須著重兩項資產將來對公司到底是利多還是利空，若沒帶來營收，即時出售未嘗不是好事。

檢察官認為，「PG-545」研發新藥及「PharmaSynth」藥品代工廠，雖是progen公司主要現金流入單位，但整體營收卻是「虧損單位」基亞反向併購後，若以分子檢測新業務募資，及時處理「PharmaSynth」「PG-545」避免募資燒光，就市場投資人而言，切掉宛如公司的「毒瘤」未必是壞事。