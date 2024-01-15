遭控抄襲慣犯勝訴 陳吉仲：公道終還奉勸勿再傷害學術研究

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨北市議員張斯綱等3人年前召開記者會，指前農委會主委陳吉仲研究報告抄襲，台北市地方法院今判張思綱等3人拘役50至55天。陳吉仲稍早在臉書發文表示，為捍衛自己學術聲譽與清白，經法院1年多審理，今天公道終還，奉勸政治人物勿為個人利益再操作學術論文、傷害學術研究。

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃前年開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲自提告訴3人誹謗罪嫌，台北地方法院今依散布文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金，可上訴。

陳吉仲表示，「勝訴了」，前年縣市首長選舉時，國民黨許多政治人物為了選舉與政治操作，刻意攻擊他過去曾參與過的計畫案。不實指控他抄襲，甚至開記者會以許多不堪的字眼惡意攻擊他。

陳吉仲表示，為了捍衛自己的學術聲譽與清白，向他們提起訴訟。經過法院1年多的審理，今天法院宣判張斯綱、凌濤、楊智伃等，犯刑法散布文字誹謗罪，處拘役50日不等，「公道終還」。

陳吉仲說，這些人不了解什麼是紮實的學術研究，恐怕也不知道，他不只發表國內學術期刊，還發表多篇包含SCI級的國外學術期刊。無論計量模型或數學規劃模型，都是他自己寫程式來跑實證研究。

陳吉仲表示，他是農家子弟，農家精神就是勤奮踏實、克服困難，田裡才會有好收成。這是他自己的生命經驗，也是他的價值觀，他也同樣以農家精神來要求他自己的學術工作，必須要有一定的水準，他也為此自豪。

陳吉仲說，面對這些人為了個人政治利益而惡意攻擊指控抄襲，他當然要站出來捍衛自己的學術聲譽。今天法院判決，只是還給他自己最基本的公道，但卻已無法還回當初被汙衊的聲譽。

陳吉仲指出，就如同「Linbay好油」林裕紘及國民黨工許哲賓用不實的網路攻擊被起訴一樣，真相終會大白，但當初的紛擾及造成的傷害卻是無法禰補。