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天道盟尊賢會詐9人獲利2000多萬元 神明眼底下遭逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

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以陳姓男子為首的天道盟尊賢會成員，利用「假投資」等手法騙走9名被害人2000多萬元，刑事局南打經多日蒐證，陸續在高雄、台北等地查獲18名犯嫌，現金贓款157萬餘元，全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送高雄地檢署偵辦。

刑事警察局南部詐欺偵查中心與高市鳳山警分局日前查獲臨櫃提領車手，經追蹤車手對話訊息及帳戶資料，向上查出該車手隸屬於陳男為首的詐騙集團。

陳男利用「談股論金」等群組，先誘騙投資人加入投資平台，自稱該平台為投資理財公司所營運，有穩定高獲利，有多名投資人聽信陳男等人話術，多次將投資款項匯入指定金融帳戶。

雖然投資陸續獲利，但想要領取利息、本金時卻都遭無故推託，才發現遭詐騙，警方初步調查至少有9名被害人，財損金額超過2040萬元。

經擴大清查發現，陳姓主嫌的詐欺集團與旗下許姓幹部陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手共10多人，以南部地區為據點，成立俗稱「水房」的洗錢機房，從事收受贓款、洗錢及匯款。

檢警調查，陳男等人為天道盟尊賢會成員，幫眾據點內擺設神壇，卻在神明眼下從事非法詐欺及洗錢犯罪，最終成員在檢警追查下，於神明眼底下遭壓制逮捕。

專案小組歷經數月蒐證，陸續在北高等地發動多次搜索、拘提行動，共查獲18名犯嫌，查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物。

全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名移送高雄地檢署偵辦，檢方並對陳男等7人聲請羈押，獲高雄地方法院裁定羈押禁見。

天道盟尊賢會成員自組詐騙集團，靠投資話術騙取2000多萬元，成員還自製背心，利用神壇掩護，最終仍被警方瓦解。記者張議晨／翻攝
天道盟尊賢會成員自組詐騙集團，靠投資話術騙取2000多萬元，成員還自製背心，利用神壇掩護，最終仍被警方瓦解。記者張議晨／翻攝
天道盟尊賢會成員自組詐騙集團，靠投資話術騙取2000多萬元，成員還自製背心，利用神壇掩護，最終仍被警方瓦解。記者張議晨／翻攝
天道盟尊賢會成員自組詐騙集團，靠投資話術騙取2000多萬元，成員還自製背心，利用神壇掩護，最終仍被警方瓦解。記者張議晨／翻攝

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