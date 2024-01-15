行政執行署啟動酒駕罰鍰專案 拒測累犯列優先對象

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行政執行署今天表示，時值春節前夕，民眾餐敘頻繁，酒駕機率恐增，已通函13分署，即日起至31日實施新一波酒駕專案執行，以滯欠金額較高或拒絕酒測累犯為優先強力執行對象。

法務部行政執行署發布新聞稿表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，讓民眾有一條安全回家的路，自民國110年起即啟動強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案，至今已實施3波專案執行。

新聞稿指出，截至去年12月31日為止，3波專案有效執行金額（含分期繳納、已查扣財產預估拍定後可受償金額等）達新台幣5億7583萬多元，並查封義務人土地2460筆、建物518間、汽機車184輛，實施現場執行總計5439次，動員9514人次。

行政執行署表示，考量農曆春節將至，尾牙、聚餐更加頻繁，酒駕機率恐相對增加，為遏止酒駕一再發生，已通函13分署，自今天起至31日止，展開為期半個月的第4波專案執行，並將滯欠金額較高的酒駕或拒絕酒測累犯義務人，列為優先強力執行對象。

新聞稿指出，行政執行署針對近期移送執行的酒駕罰鍰案件，將迅速調查並積極查扣義務人存款、薪資、車輛、不動產等財產，如仍置之不理，即鐵腕依法執行收取、拍賣等換價程序。

此外，針對未結的酒駕罰鍰案件，將再次全面調查義務人最新財產資料，並加強通知義務人到場報告財產，如有拒不到場或拒絕報告等情事，將視個案情況依法要求提供擔保，限期履行，並得限制住居，以達警惕酒駕行為效果。

行政執行署台北分署也指出，台北市萬華區年約70餘歲的姜姓男子，於民國104年10月間深夜，無照駕駛普通重機遭員警攔檢而拒絕酒測，被台北市交通事件裁決所裁罰新台幣9萬元後移送執行；台北分署近日強力執行姜男的存款後，全額清償。

行政執行署表示，各分署將持續運用科技執法措施追查車輛行蹤，如跨機關合作運用停車管理資訊系統或自動偵測車輛號牌系統、引進車載式車牌辨識系統等，輔以智慧科技，提升執行人員查扣義務人車輛效率，減少違規來源。

行政執行署說，行政執行機關對於交通違規案件，尤其是酒駕案件絕對強力執行，使欠款義務人無法再心存僥倖、規避繳納義務，將持續強化滯欠酒駕罰鍰案件的執行，維護交通正義及用路人安全，讓酒駕義務人有「痛感」，讓民眾對交通安全「有感」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康