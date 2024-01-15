調查局新組織法上路 孫承一、吳以公、吳富梅任副局長

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

調查局兩位副局長黃義村、文瀚即將屆齡退休，同時新修正的調查局組織法也增加一名科技副局長，調查局今天公布主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅及廉政處長吳以公3人陞任副局長，這次大選後首波調查局高層人事異動的最大黑馬，則是接下孫承一主秘一職的通訊監察處長余尚賢。

這次新增的首任科技副局長吳富梅調查班第26期結業，曾任新北市調查處簡任秘書，資通安全處專門委員、副處長、處長及調查局主秘等職，去年2月24日調任台北市調處長迄今，因先前在資通安全處任職期間，便負責規畫調查局科技領域長期發展計畫，日後將督導調查局科技偵查、資通安全、通訊監察及鑑識等工作。而在大選前爆發的立委羅致政不雅片一案，未來也將由吳富梅負責，

新任的國安副局長孫承一調查班第23期結業，曾任新北市調查處雙和調查站主任、台東縣調查站主任、彰化縣調查站主任、台北市調查處副處長、保防處處長、台北市調查處處長等職務，去年2月24日陞任主任秘書迄今，學有專精且歷練完整。

至於新任的辦案副局長吳以公調查班第26期結業，曾任台北市調查處機動工作站主任、北部地區機動工作站主任、台北市調查處副處長，前年1月19日陞任廉政處處長迄今。自基層便開始辦案，對於各類案件辦案經驗都相當豐富，之後將督導調查局廉政、經濟犯罪防制、毒品防制、洗錢防制等犯罪調查工作。